Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar en el que tuvo lugar el atropello. Ariel C. Rojas

Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la familia un equipo de psicólogos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:55

Comenta

El Ayuntamiento de Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre del niño fallecido tras ser atropellado este domingo en la A- ... 92 correrán con todos los gastos del entierro del menor. Así lo ha confirmado a este periódico el alcalde de la localidad hueteña, Fernando Delgado, que señala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  5. 5 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  6. 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  9. 9

    Un hotel para el alma
  10. 10

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado

Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado