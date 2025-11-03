Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado

El Ayuntamiento de Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre del niño fallecido tras ser atropellado este domingo en la A- ... 92 correrán con todos los gastos del entierro del menor. Así lo ha confirmado a este periódico el alcalde de la localidad hueteña, Fernando Delgado, que señala.

El regidor señala que se trata de una «familia humilde» de origen boliviano. La madre del menor llegó a Huétor Tájar hace cuatro años y trabaja en una cooperativa de espárragos del pueblo. El menor fallecido se había instalado en Huétor Tájar junto a su madre «hace un año», confirma el edil. El niño estaba escolarizado en el centro educativo Padre Manjón de la localidad, según ha podido saber este medio por fuentes locales.

Delgado señala también que se ha puesto a disposición de la familia un equipo de psicólogos para ayudar en un momento muy delicado. El alcalde de Huétor Tájar explica que aún no tienen demasiada información sobre las circunstancias de este terrible suceso y es la Guardia Civil la que está llevando a cabo la investigación para aclarar las circunstancias del atropello.

Los hechos tuvieron lugar el domingo a primera hora de la mañana, a las 6.40 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de un atropello mortal en la A-92. La Guardia Civil confirmó que había fallecido un niño de 11 años en este suceso. El subsector de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el suceso.

El trágico accidente tuvo lugar en el kilómetro 201 de la A-92. En ambos márgenes del lugar donde se produjo el atropello se extienden dos grandes áreas de servicio. Los trabajadores empezaron la mañana con «muy mal cuerpo» y completamente consternados.