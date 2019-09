El hospital de Órgiva: de poner la primera piedra a no tener fecha de obra Miembros del PP, durante la campaña, reclamaban el inicio de las obras del hospital:. / IDEAL La Junta asegura que, por el momento, no existe ninguna novedad sobre este proyecto que empezó a idearse hace unos veinte años SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Jueves, 26 septiembre 2019, 20:08

El Hospital de Alta Resolución (HARE) de Guadix y Loja son una realidad desde 2007 y 2011, respectivamente. Pero no eran los únicos que estaban ideados para la provincia en un primer momento. En 1997, la Junta anunció que construiría un hospital de alta resolución que daría respuesta sanitaria a todos los vecinos de la Alpujarra y que se construiría con relativa inmediatez. El anterior Gobierno de la Junta llegó a poner incluso la primera piedra como muestra de la intención de que este proyecto se hiciera realidad a la mayor celeridad posible. Pero, a día de hoy, la piedra sigue puesta, pero no hay ni rastro del centro alpujarreño.

En noviembre del pasado año, el ahora parlamentario andaluz del PP Rafael Caracuel aseguró que este centro de Órgiva ha servido como un «señuelo electoral» de los dirigentes socialistas en las elecciones desde hace doce años, y aseguraba que ya en 1986, el PSOE «prometió un hospital para la Alpujarra, en Órgiva». Además, aseguró que, este hospital era una «prioridad» para el gobierno que conformaría el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, en el caso de acceder a la presidencia de la Junta, hecho que finalmente se hizo realidad.

A pesar de ello, desde la delegación de Salud afirman que, por el momento, no hay ninguna novedad sobre este centro y aún no hay fecha del inicio de las obras ni su construcción. Una situación que han rechazado agrupaciones de vecinos de las zonas afectadas y que les ha llevado a concentrarse en repetidas ocasiones.

Los sindicatos, por su parte, aseguran que, desde hace años, este centro de alta resolución no ha vuelto a salir a la palestra y que todo indica a que no lo hará. Al menos, en un futuro próximo. «Con lo que cuesta encontrar profesionales que trabajen en los centros que ya hay abiertos y en funcionamiento, veo difícil que pongan en marcha un nuevo centro en esta zona», indican desde CSIF. Y es que, tal y como inciden desde los sindicatos, no solo es complejo el proceso de construcción, sino también su puesta en servicio dotándolo de las máquinas y el personal necesario.