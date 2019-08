¡A la hoguera con las tristezas!

Aunque es una tradición moderna -sobre todo cuando hablamos de una localidad que tiene 528 años de historia- se ha convertido en uno de los momentos mágicos de las fiestas patronales. Santa Fe vivió anoche la quema del Penas, un acto exportado de Nuevo México en 1985 y que consiste en colocar una falla que «arde con los malos recuerdos de este año de quienes previamente los han depositado en una urna». Además de esos deseos individuales, cada año el ayuntamiento lo dedica a un propuesta general, en esta ocasión, como forma de concienciar del problema medioambiental que supone el plástico en mares y océanos. Una buena iniciativa en los tiempos que corremos. Muchas personas dejaban sus deseos y se fotografiaban ante el «monumento efímero».

Un gran espectáculo de fuego, luz, color y sonido llenó el centro de Santa Fe tras el saludo del alcalde que estuvo acompañado de Óscar Fernández, presidente del Club Baloncesto Granada, que llamó a los asistentes que abarrotaban la plaza a vivir los festejos de San Agustín. Les puedo contar que el espectáculo es algo único, detallarles lo que viví, pero, créanme, no me siento capaz. Lo mejor que puedo escribir es «yo, de ustedes, no me lo perdería el próximo año».

Hablando del alcalde, Manuel Gil, estaba, como no podía ser de otra forma, muy satisfecho del inicio de unas celebraciones que, junto a las de las Capitulaciones, son el plato fuerte de una ciudad que tiene muchos atractivos para visitarla. Estoy pensando, por ejemplo, en el festival Internacional de Teatro de Humor que, me contaron, este año celebra sus bodas de plata, una importante efemérides que, seguro, hará mucha ilusión a su coordinadora y técnica de Cultura del ayuntamiento, Fili Navarro.

Ilusión compartida por otros miembros del equipo de Gobierno como las responsables de Cultura, Patricia Carrasco, y de Juventud, Susana Fraga, y también de Carlos Marcos, concejal de Fiestas. Aún recuerdo el buen día que pasamos hace dos años en la romería que se celebra en las choperas y que, de nuevo, tendrá lugar este sábado. Me da pena perdérmela, pero no se puede estar en todo. Sí estuve, y mereció la pena, recorriendo el enclave santaferino sin perder detalle de lo que ocurría.

La mañana ya había comenzado con fuerza, con la suelta de globos y caramelos desde el balcón del ayuntamiento y con un pasacalles de gigantes y cabezudos, antes de que se celebrara la procesión con la imagen de San Agustín, patrón de la ciudad. Me sorprendió su belleza y me permitió otra vez constatar que los cofrades nos guiamos por el olor a incienso. Me encantó ver, por ejemplo -lo comprobé en primera persona-, cómo se desmantelaba la terraza del bar La Esquinita -eso es arte- para que el cortejo pasara. Tan ordenado todo que me hizo sonreír.

El ambiente no dejó de bullir en todo momento porque, también, tuvo lugar una degustación de sangría en una plaza de España repleta de vecinos y de visitantes. Alguno como Luis Gómez me decía que «esto hay que vivirlo». Lo mismo que yo propongo.

Y es que ayer era día festivo local lo que favoreció la participación, pero me impidió ver la Muestra de Artistas Locales que cumple ya veinticuatro ediciones, y en la que este año se incluyen las obras de Mª Isabel Jiménez, Mª Asunción Martínez, Carlos Berenguer, José Antonio Muñoz y Gertrudis Román. Todo un acontecimiento en la programación cultural muy amplia como lo es la deportiva y, por supuesto, la lúdica. Desde hoy, las exposiciones se pueden visitar .

Sí pude ver las carocas y quintillas que se exhiben en la calle Real. Aunque todas tenían su mérito, y las hay geniales, había que dar los premios y, finalmente recayeron en Mª Belén Segura, como ganadora, y en Jesús Bienvenido Ruiz, como finalista.

Santa Fe se viste de fiesta y, en este lugar donde se recuerda tanto a la reina Isabel la Católica, el lema no puede ser otro que el ya conocido de «... que parezcáis locos». Y locas, claro.