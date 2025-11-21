La Hermandad de La Borriquilla de Padul construirá una nueva sede

Tras 24 años de duro trabajo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y Nuestra Señora del Valle, 'La Borriquilla' ... de Padul, el próximo domingo, día 23, tendrá lugar la colocación de la primera piedra de la nueva Casa de esta Hermandad, cuyo hermano mayor es Andrés Rejón Sánchez. Su fundador fue Francisco Molina Muñoz, también alma máter de Padul Cofrade, un portal de Internet dedicado a la Semana Santa paduleña, una de las mejores y con más pasos de la provincia de Granada. Una vez ultimada la obra se podrá salir de este lugar y proteger correctamente a sus Sagrados Titulares y todos los enseres. El acto, que coincide con la festividad de Cristo Rey, tendrá lugar a la una de la tarde en el solar sobre el que se construirá la nueva sede de la corporación, situado en la Calle Pintor Julio García Villena. Posteriormente se celebrará una convivencia entre todas las personas asistentes.

La Hermandad de 'La Borriquilla' de Padul está marcada por una consolidación en la década de 1980, a pesar de haber enfrentado épocas difíciles en su fundación. Originariamente, esta Hermandad fundó una cofradía y ha evolucionado hasta lograr procesionar con sus dos titulares en solitario el Domingo de Ramos desde 2008. La cofradía antecesora de esta Hermandad se fundó hace décadas y llegó a desaparecer y estar al borde de la disolución en varias ocasiones. A partir de los años 80 del pasado siglo, la Hermandad se consolidó en su camino, impulsada por un creciente apoyo de la población de Padul. En 2007, La Hermandad realizó su primera procesión en solitario con su titular cristífero, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, en la noche del Viernes Santo. Desde 2008, la Hermandad ha continuado procesiónando en solitario a su titular mariano, Nuestra Señora del Valle, lo que la convierte en la única Hermandad de Padul en procesionar con sus dos titulares.

La nueva Casa de Hermandad contará con dos plantas diseñadas con un propósito claro y funcional. La planta baja será el corazón de la Casa de Hermandad, ya que albergará los dos pasos procesionales de la corporación. Este amplio espacio ha sido concebido para que los pasos puedan permanecer completamente montados y listos para la salida procesional, lo que facilitará los trabajos de preparación y montaje en los días previos de la Semana Santa. En la planta superior, la Hermandad dispondrá de una sala de juntas destinada a reuniones y encuentros de sus miembros, un espacio fundamental para la organización de actividades, tema de decisiones y fortalecimiento de los lazos entre los cofrades. También, contará con servicios, medidas de seguridad y un almacén donde se custodiarán enseres y patrimonio de la Hermandad, garantizando su correcta conservación y su eficaz mantenimiento.