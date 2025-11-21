Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fundador de esta hermandad, el paduleño Francisco Molina, junto a una imagen de San Juan de Dios de Granada capital Rafael Vílchez

La Hermandad de La Borriquilla de Padul construirá una nueva sede

La colocación de la primera piedra de la obra se realizará el próximo domingo a las doce del medio día en la Calle Pintor Julio García Villena

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

Tras 24 años de duro trabajo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y Nuestra Señora del Valle, 'La Borriquilla' ... de Padul, el próximo domingo, día 23, tendrá lugar la colocación de la primera piedra de la nueva Casa de esta Hermandad, cuyo hermano mayor es Andrés Rejón Sánchez. Su fundador fue Francisco Molina Muñoz, también alma máter de Padul Cofrade, un portal de Internet dedicado a la Semana Santa paduleña, una de las mejores y con más pasos de la provincia de Granada. Una vez ultimada la obra se podrá salir de este lugar y proteger correctamente a sus Sagrados Titulares y todos los enseres. El acto, que coincide con la festividad de Cristo Rey, tendrá lugar a la una de la tarde en el solar sobre el que se construirá la nueva sede de la corporación, situado en la Calle Pintor Julio García Villena. Posteriormente se celebrará una convivencia entre todas las personas asistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  9. 9

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Hermandad de La Borriquilla de Padul construirá una nueva sede

La Hermandad de La Borriquilla de Padul construirá una nueva sede