El helicóptero médico ha evacuado al herido al hospital comarcal de Baza con politraumatismos

Herido un trabajador de 34 años al caer de una torre de alta tensión en construcción en Caniles

El helicóptero médico ha evacuado al herido al hospital comarcal de Baza con politraumatismos

C. L.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:52

Un hombre de 34 años ha resultado herido al caer cuando trabajaba en la construcción de una torre de alta tensión en Caniles, en la ... comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, según ha informado este jueves el servicio coordinador del 112.

