Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una conmemoración anterior de la paz con Dinamarca. J. U.

La guerra más larga de España fue en un pueblo de Granada

El 'Encuentro hispano–danés' reune a empresarios, agentes culturales, turísticos y gastronómicos para conmemorar el fin de la 'guerra' más larga de la historia de España

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Huéscar conmemora desde mañana y hasta el 12 de noviembre el 44º aniversario de la firma de paz con Dinamarca, un episodio histórico único que ... marcó un antes y un después en la historia contemporánea española. Bajo el título 'Encuentro hispano-danés', la ciudad revivirá con humor, cultura y espíritu de concordia aquella peculiar 'guerra' que, sin disparar un solo tiro, se prolongó durante 172 años (1809–1981).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  4. 4

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  5. 5

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  10. 10 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La guerra más larga de España fue en un pueblo de Granada

La guerra más larga de España fue en un pueblo de Granada