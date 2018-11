El PP de Granada sostiene que el Hospital de Órgiva será una «prioridad» para Moreno si gobierna la Junta Apuntan otro «gran incumplimiento» del PSOE con la comarca de La Alpujarra como, según consideran, es la carretera autonómica A-346 que une Órgiva con Vélez de Benaudalla EUROPA PRESS ÓRGIVA Domingo, 4 noviembre 2018, 12:21

El candidato número dos del PP al Parlamento de Andalucía por Granada, Rafael Caracuel, ha citado el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) del municipio granadino de Órgiva, que «la Junta prometió, puso la primera piedra y después, nada», como una «prioridad» para el gobierno que conformaría el líder del PP-A, Juanma Moreno, en el caso de acceder a la presidencia del Ejecutivo andaluz tras las elecciones del 2 de diciembre.

En un comunicado, Caracuel ha afirmado este domingo que el Chare de Órgiva ha servido como «señuelo electoral» de los dirigentes socialistas en las elecciones municipales y autonómicas desde hace doce años y, ya en el año 1986, «el PSOE en la Junta de Andalucía, con el expresidente e imputado por el escándalo de los ERE, Manuel Chaves, a la cabeza, prometieron un hospital para la Alpujarra, ubicado en Órgiva».

«Engaño tras engaño, mentira tras mentira, se ha tomado el pelo continuamente a los alcaldes de La Alpujarra«, ha opinado el candidato del PP, quien ha recordado cómo el PSOE convocó a los regidores de la comarca a una reunión, en diciembre de 2011, encabezada por la entonces delegada de la Junta, María José Sánchez, para anunciar que el Gobierno andaluz incluía en sus presupuestos doce millones de euros para el Hospital de Órgiva.

Los 'populares' han criticado que a los «24.000 vecinos de La Alpujarra» se les «ha engañado repetidas veces», y son «25 los municipios afectados, 100 los puestos de trabajo perdidos y 12 millones de euros de presupuesto que nunca se han gastado«.

En este sentido, el candidato del PP ha resaltado que algunos vecinos de la comarca alpujarreña «invierten hasta dos horas en desplazarse hasta el centro hospitalario más cercano para recibir atención sanitaria«.

«El fallido Hospital de Órgiva es una muestra más de la 'Andalucía Imparable' del PSOE, que despilfarra 200 millones de euros dándoselos al promotor del centro comercial Nevada por orden judicial, mientras la provincia de Granada sigue anclada en el pasado y adolece de unas infraestructuras sanitarias dignas en algunas comarcas como la alpujarreña«, ha criticado Rafael Caracuel.

Carretera autonómica A-346

Por su parte, la diputada provincial del PP Carmen Lidia Reyes ha apuntado otro «gran incumplimiento» del PSOE con la comarca de La Alpujarra como, según considera, es la carretera autonómica A-346 que une la localidad alpujarreña de Órgiva con Vélez de Benaudalla, puesto que el Gobierno andaluz «se comprometió a arreglar esa carretera en el año 2004».

Reyes ha explicado que esa actuación fue adjudicada en 2008 por un importe de 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. Según las previsiones, «debía haber estado lista en el año 2010, pero eso no ha ocurrido ni de lejos«, según advierte.

Además, ha recordado que la obra se incluyó en el 'Plan Más Cerca', y que los socialistas especificaron en el mismo una inversión de 108 millones de euros para mejorar 112 kilómetros de carreteras en la comarca de La Alpujarra, entre ellas, la variante de Órgiva, presupuestada en 6,1 millones y que la Junta, según ha precisado, tampoco ha ejecutado. «A día de hoy, no ha gastado nada de lo prometido, ni un solo millón«, ha remarcado.

Para la diputada 'popular', este olvido es «sangrante», perjudica «a muchísimas personas que utilizan esta carretera no sólo para ir de La Alpujarra a la Costa y viceversa, sino también para trasladarse a Granada, y que encima corren en ocasiones un serio riesgo, puesto que cuando llueve suele haber desprendimientos«.

«Es un incumplimiento que redunda de forma muy negativa en una comarca que vive fundamentalmente de la agricultura y del turismo, y para las dos cosas se necesitan buenas infraestructuras y comunicaciones adecuadas», ha apuntado.

Carmen Lidia Reyes ha recordado que La Alpujarra es «la tierra natal de la candidata del PSOE al Parlamento andaluz, Teresa Jiménez». «Pero aparte de haber venido aquí a hacerse una foto hace once años, no ha movido un dedo. Como tampoco lo ha movido la alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, que no es capaz de reivindicar para su tierra lo que necesita», ha recalcado.

Reyes ha hecho hincapié en que «en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno de Andalucía, y cada día que pasa es un día menos que queda para que esto suceda, una de sus prioridades será ponerse a trabajar de inmediato en la carretera entre Órgiva y Vélez de Benaudalla, así como en otros muchos proyectos que beneficiarán a todos los alpujarreños«, según ha concluido.