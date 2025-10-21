El Gobierno ya ha ejecutado 13 millones en obras de mejora de cauces en la provincia de Granada En total, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene previsto invertir 23,6 millones de euros en la regeneración de zonas fluviales en una docena de municipios granadinos, lo que sitúa el nivel de ejecución actual en el 55%

El Gobierno de España ya ha ejecutado unos 13 millones de euros en la reparación de cauces, obras de emergencia para reparar daños provocados por la dana del pasado año y de mantenimiento y regeneración de zonas fluviales en la provincia de Granada, según ha dado a conocer este martes el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la visita a actuaciones que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en estos espacios, cuya inversión prevista asciende a 23,6 millones de euros.

Recuperar entornos fluviales para el esparcimiento y disfrute ciudadano, ejecutar actuaciones de seguridad para evitar inundaciones en zonas pobladas de proximidad, así como reparar infraestructuras y cauces dañados por las lluvias torrenciales que han azotado nuestra tierra en los últimos meses «son, principalmente, el objeto de las obras», según ha explicado Fernández, que ha recordado que «si ampliamos el ámbito de actuación a Andalucía, estamos hablando de una inversión por parte del Gobierno de España de 2.020 millones de euros desde 2018 en infraestructuras hidráulicas».

De los 23,6 M€ destinados a la provincia de Granada para este fin, parte de ellos provenientes del Plan de Recuperación, «ya se han ejecutado cerca de 13 millones de euros, es decir, casi el 55%, en más de una docena de términos municipales de Granada», principalmente en Cenes de la Vega, Pinos Genil, Monachil, Chauchina, Santa Fe, La Malahá, Guadix, Benalúa, Purullena, Valle del Zalabí, Ferreira, Baza y Cúllar.

Durante su visita, Pedro Fernández ha detallado los trabajos de restauración fluvial del río Genil para mejorar la conectividad longitudinal y la funcionalidad ecológica del cauce. Con una inversión de 1,5 M€, con cargo al Plan de Recuperación, «se ha mejorado sustancialmente el cauce del río en los términos municipales de Granada, Cenes de la Vega y Pinos Genil, convirtiéndolo en un espacio verde, con un sendero peatonal de 650 metros para disfrute de los vecinos».