«Que la gente joven pueda acceder a una vivienda es fundamental» El alcalde de Molvízar, en un rincón de su pueblo. / P. ÁLVAREZ FERMÍN GARCÍA PUENTEDURA | (PP)ALCALDE DE MOLVÍZAR PACO ÁLVAREZ Viernes, 5 octubre 2018, 20:00

Con seis legislaturas a sus espaldas Francisco Fermín García Puentedura (Molvízar, 1963) alcalde de Molvízar desde 1995 es uno de los regidores más longevos de la provincia. «Cuando entré -rememora- la situación era complicada por la situación financiera. Casi el 90% de los recursos iban destinados a gasto de personal y gasto corriente. Luego, las cosas mejoraron con la racionalización y los pagos a proveedores, y ahora con las reglas del gasto estamos un poco encorsetados».

-El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha comentado que va a suavizar las reglas de gasto. ¿Cree que ello repercutirá en que se puedan gastar los superávit que han acumulado algunos ayuntamientos?

POBLACIÓN 2.881 hab.| GENTILICIO: Molviceño | ALTITUD: 240 m. | ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE: Agricultura | GASTRONOMÍA: Morcilla, choto en salsa, vino | LUGARES DE INTERÉS: Iglesia parroquial, Casa Museo de la Compañía de Jesús, recorrido por el casco antiguo. | FIESTAS: Semana cultural (3 de mayo), Representación de Moros y Cristianos (25 de julio), Santa Ana y San Joaquín (26 de julio), Virgen del Rosario (7 de octubre).

-Al final esto es un pastel que lo tiene el Estado. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir porque todos los guiños que se hacen son hacia ellas y nosotros, las corporaciones locales, seguimos siendo el hermano pobre. ¿Qué nos afecte y haya cierta flexibilidad? Puede ser. Pero debemos tener claro que no debemos caer en el despilfarro, pero tampoco en la excesiva austeridad.

-Este verano se archivó el caso donde presuntamente se les acusaba a usted y su gobierno de entorpecer la labor del Defensor del Pueblo. ¿Está satisfecho con la decisión?

-Los ayuntamientos pequeños no tenemos un entramado burocrático de administrativos que puedan atender todos los requerimientos que se nos hacen. La gente, en ocasiones con todo su derecho, ve que si no hay una respuesta adecuada de la administración local pueden recurrir al Defensor del Pueblo, que es una figura que tiene una infraestructura de técnicos y asesores bastante importante. Muchas veces, para los que no tenemos dedicación exclusiva en el ayuntamiento, esos temas se soslayan, pero nunca ha habido mala fe ni mala intención en no colaborar. Y por ahí iba el asunto. Por eso la juez, creo que con buen criterio, ha determinado que no había mala fe y, en ese sentido, me siento satisfecho.

-¿En que fase se encuentra el proyecto de colector de aguas residuales?

-Esa quizás fue la imputación penal que más me preocupó. Después de una denuncia de Ecologistas en Acción, se me pedían varios años de cárcel e inhabilitación por los vertidos de las aguas negras. Gracias a Dios salí absuelto, porque un ayuntamiento como el nuestro no tiene capacidad de ejecutar ciertas infraestructuras como las depuradoras, por mucho que venga en la ley de bases. A raíz de ello, la Junta de Andalucía sacó adelante en 2010 un decreto de inversiones prioritarias donde venía incluido el colector de Molvízar. Tras más de ocho años y viendo la lentitud de la Junta de Andalucía, esto se ha agilizado a través de la Mancomunidad y ahora mismo estamos en la fase de adjudicación de la dirección de obra. Esperemos que este año se inicien los trabajos y que el año que viene estén concluidos.

-¿Cuáles son las actuaciones más importantes que ha desarrollado en la legislatura?

-Estamos finalizando algunos proyectos como la Casa Consistorial, que es un antiguo edificio de la Compañía de los Jesuitas del siglo XVI que se ha rehabilitado a través de diversos planes, a falta del equipamiento, que es de cierta envergadura. Un edificio de usos múltiples que se ha realizado con los planes provinciales cuyo sótano se destinará a Centro Juvenil y algunas otras infraestructuras más. Con esto, nuestro municipio cuenta con un número de infraestructuras y equipamientos muy por encima de la media de otros pueblos de 3.000 habitantes.

-Con la total apertura de la A7, Molvízar ha quedado en una situación estratégica clave. ¿Percibe usted un cambio favorable en cuanto al interés de los inversores?

-Sin duda. De hecho, varios inversores foráneos y otros internos han invertido en infraestructuras para la comercialización de la fruta tropical, que es nuestra principal base de la economía. Nuestros productos (aguacate, chirimoya, etcétera) se comercializan en Madrid, Barcelona y en los mercados internacionales. y eso contribuye a que nuestros jóvenes puedan tener aquí un trabajo.

Prioridades

-¿Qué otro tipo de políticas cree que es necesario priorizar?

-La política de vivienda. Hace ocho o diez años, en Molvízar se hicieron varias promociones de viviendas. Fuimos pioneros, pero se quitó la ayuda directa al promotor y los prestamos subsidiados, algo que para mí es un error. Ahora se quiere corregir en municipios menores de 5.000 habitantes. Que la gente joven pueda acceder a una vivienda es fundamental. Por otro lado, decir que tenemos una idea bastante interesante por parte de inversores privados para crear un parque de viviendas tuteladas para mayores y una residencia piloto. Esperemos que salga adelante.

-Usted iba en la candidatura de Juan García Montero en las primarias del PP. ¿Cómo valora la sentencia en primera instancia que obliga a repetir las primarias?

-Queda demostrado en la sentencia que se hicieron trampas y que no se hicieron las cosas bien. Nosotros ya lo advertimos y no se nos hizo caso. Según nuestros estatutos, la ejemplaridad y el sentido común es de obligado cumplimiento para todos los afiliados, incluso si eres dirigente. Para mí, Sebastián Pérez está en funciones y lógicamente ya debería de haber dimitido.

-¿Cree usted que Sebastián Pérez ha quedado inhabilitado para ser candidato a la alcaldía de Granada?

-Por supuesto. Si ha hecho trampa con los propios afiliados del partido, ¿qué ejemplo da a la ciudadanía? Un señor que un juez dice que ha hecho trampa con sus afiliados, ¿qué no podrá hacer con el resto de ciudadanos? Es algo que se cae por su propio peso.