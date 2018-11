«La gente de la comarca no sabe, en general, para que sirve esto de la autopista eléctrica» La 'autopista eléctrica' ha disparado tal interés entre las empresas de renovables que plantean por ahora el triple de parques eólicos y plantas fotovoltaicas que los que podría soportar la futura línea La Ribina-Baza-Caparacena J. PASTOR GRANADA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:41

Pero ¿qué grado de conocimiento tienen los habitantes de las comarcas del norte granadino de la línea de 400 kilovoltios y su impacto sobre la zona? Pues quizá una de las mejores maneras de saberlo sea entrar en un bar y hablar con el variado paisanaje que degusta un café o una cerveza -empresarios, desempleados, currantes...-. El Maño, en la carretera de Benamaurel, es sin lugar a dudas un buen sitio donde hacer el experimento y preguntar a bocajarro. ¿Qué sabe usted de la 'autopista eléctrica' que van a construir en la zona?

«No tengo mayor conocimiento que lo que he podido leer en el periódico IDEAL», asegura Luis, dueño de El Maño, quien afirma que «la gente, en general, no sabe para qué sirve esto». «Dicen que va a traer puestos de trabajo, pero hasta que no lo vea, no me lo creo», comenta Luis con gesto de escepticismo.

Al lado, Heno Torres y Alfonso Lorente, los dos jóvenes, los dos residentes en Caniles y los dos compañeros en un concesionario de tractores. «No sé de lo que va», comenta Heno sin asomo de duda. «Hay molinos en Hijate y Freila desde hace muchos años y yo no he visto que haya más desarrollo en el entorno», dice Heno. Alfonso, a su lado, asiente con la cabeza. «Tampoco tengo ni idea», señala. «Pero todo lo que se haga para que trabajen los jóvenes -agrega- siempre es positivo para los pueblos de la zona, que no dejan de perder población».