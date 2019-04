El fugitivo de Pinos está en la calle pese a ser condenado a tres años y medio de cárcel Impacto de bala disparado por el fugitivo en un piso. / IDEAL Estuvo en prisión solo nueve meses en 2017 tras un atraco y le conmutaron la pena a cambio de no delinquir hasta el año 2022 JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 23:43

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del joven de 26 años de Pinos Puente, huido tras protagonizar dos tentativas de homicidio en apenas ocho días en las últimas semanas del pasado mes de marzo. Además, tiene ocho delitos más desde el pasado mes de diciembre entre violencia de género, atentados contra la autoridad, amenazas y daños en vehículo, entre otros. Su expareja está clasificada con riesgo alto por violencia de género y tiene custodia policial las 24 horas del día.

Una sentencia datada el 29 de noviembre de 2017 y dictada desde el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada le conmutó una condena de cárcel de tres años y seis meses de prisión por un atraco a cambio de no delinquir durante cinco años y seguir un tratamiento de deshabituación de drogas. La defensa de este joven se apoyó en el artículo 80.5 del Código Penal para conseguir la conmutación de la pena. Este artículo dice que si la condena o la suma de las impuestas excede de los dos años pero no es superior a cinco, se podrá acordar la suspensión de la pena a los reos que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. La suspensión es por un máximo de cinco años siempre y cuando no se cometa ningún delito en ese tiempo y de forma paralela el condenado esté en un plan de tratamiento de deshabituación de las drogas.

A este fugitivo lo condenaron por un atraco cometido junto a otros dos jóvenes el 8 de febrero de 2017. Los tres atracadores ocupaban un turismo modelo Audi, propiedad de una hermana menor de este joven de 26 años, cuando lo cruzaron en el kilómetro 267 de la A-92, a la altura de Huétor Santillán, para evitar el paso de un vehículo ocupado por dos ciudadanos belgas. Los tres atracadores se bajaron del turismo ataviados con pasamontañas y armados con pistolas de fogueo. El coche ocupado por los dos belgas, un hombre y su madre, paró. Momento que aprovecharon los atracadores para abrir la puerta del copiloto y llevarse quinientos euros, así como una cámara de fotos y documentación de las dos víctimas. Poco después emprendieron la huida, pero sufrieron un accidente en el kilómetro 256,450 de la misma autovía lo cual provocó la llegada inmediada de la Guardia Civil y de un dispositivo sanitario. Los tres heridos fueron evacuados a un hospital y posteriormente quedaron detenidos, tras recibir el alta médica. Los agentes no lograron recuperar los quinientos euros y los tres arrestados, en el momento del accidente, según consta en la sentencia, iban bajo los efectos de las drogas.

Los detenidos en aquel entonces, los tres con antecedentes penales anteriores al hecho descrito, ingresaron en prisión provisional el 24 de febrero de 2017 y salieron, tras reconocer los hechos ante el tribunal, el 29 de noviembre de 2017.Apenas estuvieron nueve meses en prisión provisional.

Deberá cumplir condena

Este joven se encuentra actualmente huido de la Guardia Civil y sabe que si es detenido deberá cumplir los tres años y seis meses de cárcel, así como otras posibles condenas por los presuntos delitos cometidos desde el pasado mes de diciembre hasta la última semana de marzo.

Este joven de 26 años protagonizó una brutal agresión contra su expareja en el centro comercial Nevada el pasado 5 de marzo; días después esta mujer recibió máxima protección de la Guardia Civil durante las 24 horas del día. Desde el pasado 20 de marzo y hasta la fecha, ha atacado en tres ocasiones distintas a familiares de su expareja y una cuarta al turismo de un vecino de Pinos Puente que fue tiroteado. Uno de los disparos que presuntamente hizo este joven se coló en una vivienda de la tía de su expareja, pasando muy cerca de un menor de edad que estaba en el interior.

La GuardiaCivil ha establecido la detención de este individuo, que va armado, como una prioridad después de los sucesos protagonizados el pasado mes de diciembre y, sobre todo, durante marzo cuando disparó contra dos personas.