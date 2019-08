Fuente Vaqueros, unas fiestas de raza

En una tarde de abanicos, el calor en las calles lo puso sobre todo la alegría de los peques jugando con Patoso, Guapo o Ratón, tres toros muy especiales que reprodujeron en fuente Vaqueros el encierro 'sanferminero' sin daños colaterales. Y allí estaban familias enteras para disfrutarlo. Gente había, y mucha, comentaba con Raquel Torres y Juan de Dios Amigo, miembros de la comisión de fiestas. Me los presentó la teniente de alcalde, Elena Fernández, que fue coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, y ahora volcada en las labores municipales.

No dejaba de hacer fotos y vídeos para no perder detalle. Y es que daba gusto ver cómo se empleaban en la faena Marta, Álvaro, Benjamín, Nahím-no sé si escribe así- o Héctor que, me contaron, es siempre uno de los primeros voluntarios de esta propuesta de un programa muy completo.

Entre quienes cumplieron el rito de ponerse la indumentaria blanca con pañuelo rojo, me encontré con Mari Carmen Sánchez, también de la comisión de fiestas y con ella y con Daniela y Laura me hice una foto para el recuerdo, mientras animaba la tarde la banda de música La Victoria que es de la tierra, y a cuyo frente está José Antonio Roero con el que comenté la juventud de muchos de sus componentes. «Faltan muchos porque aún están de vacaciones», me decía; de hecho no pude saludar al director, Manuel Narváez. Pero seguro que volveré a escucharla porque sonar, suena muy bien.

Le escuchaban, cómodamente asentados, un grupo de jóvenes que estaban esperando al resto del grupo para empezar -o continuar- la fiesta. Lucía, Belén, Carmen y Julia también azuzaban a los toros tan especiales a los que, por cierto, felicito por su estupenda forma física. El esfuerzo -también lo vivió mi compañero Alfredo Aguilar- era palpable. Pero nos compensó a todos.

En el Paseo del Prado donde tenía lugar esta cita pude ver también las carocas presentadas a concurso y cuyos dibujos llevan la firma de Carlos Jerez. Desde las alusiones a Lorca y a temas de actualidad como el AVE, los textos estaban llenos de humor satírico. No había nombres ni datos, así que no los puedo chivar porque los creadores son anónimos, «así pueden criticar libremente», me explicaron. Lo saben quienes lo saben, pero no se cuenta. Eso sí, hubo recompensa para los mejores.

Incluso, quienes lo veían no querían contar muchos datos, aunque yo creo que alguno que estaba por allí podía ser uno de los autores anónimos. Sí pude enterarme del nombre de Ana Cabello y de José María Garcés que estaban como yo, leyendo los carteles. Son de otro pueblo -había otros visitantes- y estaban encantados de pasar la jornada que iba a continuar con una gran verbena.

Las fiestas han tenido muchos puntos de interés -y lo que queda-. De hecho no pude saludar al alcalde, José Manuel Molino, ni al resto de los miembros de la comisión de fiestas porque, como me contaba Elena, se tienen que repartir para estar en todas las actividades; y ayer había baloncesto, fútbol y otras propuestas. Un no parar como se suele decir.

Días atrás, por ejemplo, tuvo lugar la tradicional cena homenaje a los mayores en la que se otorgaron algunas distinciones honoríficas, caso de la Miss Segunda Juventud, que recayó en Angustias Cantos y, entre los caballeros, reconocimiento a la veteranía de Enrique López, además de una pareja, la formada por Francisco Martín y María Gil. Momentos emotivos que anoche mismo se vivirían también, en este caso, en la proclamación de los reyes infantiles, que este año ha recaído en Beatriz Álvarez y Manuel Ruiz. El día anterior se había realizado la misma ceremonia pero con mayores, y allí se coronó a Manuel Cortés, y a Ana Ruiz, Julia Maya y Rocío Leyva.

Seguro que todos ellos participarán activamente en la romería de carrozas que se celebrará mañana domingo, preámbulo de un cierre a lo grande de estos días de convivencia y de alegría.

El mes de agosto llega al final y con Fuente Vaqueros cierro, de momento, mi recorrido por la provincia. Ha sido todo un honor. Tenemos unos municipios tan distintos y con tanta riqueza que merece la pena el cansancio de los kilómetros sólo por el cariño recibido. Se han quedado en el tintero muchos lugares donde me hubiera gustado estar. No ha sido posible. Espero hacerlo otro año. Hasta entonces, de corazón, muchas gracias. He pasado un mes... ideal.