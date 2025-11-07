Francis Rodríguez encabeza con 313 compromisarios la delegación provincial al Congreso Regional del PP-A

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, encabezará la delegación provincial en el XVII Congreso Autonómico de esta formación en Andalucía, que se celebra ... desde este viernes hasta el próximo domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

La delegación granadina estará compuesta por 313 compromisarios, lo que convierte a Granada en la segunda provincia andaluza con mayor representación en la cita regional, según ha detallado el PP en una nota de prensa este viernes.

Durante la jornada inaugural de este viernes en Fibes, Rodríguez participará en el Encuentro de Presidentes Provinciales, previsto a las 17,00 horas, junto a los líderes del resto de provincias andaluzas.

Posteriormente, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, será el encargado de coordinar la Ponencia de Reglamento de Organización, una de las piezas clave del Congreso, cuya sesión comenzará a las 18,30 horas.

«El PP de Granada afronta este congreso con la fuerza de una provincia que cree firmemente en el proyecto de Juanma Moreno y que ha demostrado con hechos su compromiso para que otra Andalucía fuera posible», ha afirmado el secretario general de la formación, Jorge Saavedra, quien ha destacado cómo Granada y los granadinos están siendo testigos de un cambio que era posible para construir una Andalucía que hoy es referente en España.

El protagonismo del PP de Granada continuará durante la jornada de este sábado, cuando la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, participará en el encuentro 'Tertulia con nuestros alcaldes', junto a los regidores de las principales capitales andaluzas, para valorar «la gestión municipal como motor de desarrollo en la comunidad».

Así, «el PP de Granada llega a este congreso con la ilusión de seguir aportando ideas, compromiso y experiencia a un proyecto que está haciendo historia», ha concluido Saavedra agradeciendo «la enorme respuesta y la implicación ejemplar de la militancia granadina», tras la presentación de 4.673 avales en apoyo a la candidatura de Juanma Moreno. «Es el respaldo masivo que refleja la fuerza y la unidad del PP de Granada al proyecto de Juanma Moreno y del PP de Andalucía».