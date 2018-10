Fomento cede a Peligros la titularidad de un tramo de la vía de servicio y un ramal de conexión de la A-44 Ramal cedido por Fomento. / GOOGLE Los tramos cedidos tienen una longitud conjunta de 840 metros y no sirven a las funciones propias de la Red de Carreteras del Estado EUROPA PRESS GRANADA Lunes, 15 octubre 2018, 13:21

El Ministerio de Fomento ha cedido al Ayuntamiento de Peligros la titularidad de un tramo de la vía de servicio y un ramal de conexión de la autovía A-44, que hasta ahora tenían la consideración de Red de Carreteras del Estado.

El Ayuntamiento, con fecha 14 de junio de 2018, solicitó al Ministerio de Fomento la transferencia de la titularidad del tramo de vía de servicio de la autovía A-44, de Sierra Nevada - Costa Tropical, comprendido entre los puntos kilométricos 121+587 (cruce con el barranco Juncaril) y 122+294 (límite de los términos municipales de Peligros y Pullanas), con una longitud de 700 metros.

También solicitó la titularidad del ramal de conexión del enlace 122, de la autovía A-44, en su estribo izquierdo con el polígono industrial Asegra, con una longitud de 140 metros.

Así, según ha detallado el Gobierno, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015 de Carreteras, el Ministerio de Fomento ha considerado «procedente» acceder a lo solicitado.

Los tramos cedidos tienen una longitud conjunta de 840 metros y no sirven a las funciones propias de la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado, recuerda Fomento.