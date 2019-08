La Fiesta de la Parva congrega en la era del río de Lanjarón a los amantes de la trilla y el puchero de habichuelas Rafael Vílchez Los dos mulos de Joaquín Jiménez se encargaron de tirar del trillo para triturar las gavillas de trigo RAFAEL VÍLCHEZ Martes, 6 agosto 2019, 12:34

Un año más, y ya van muchos, Lanjarón ha celebrado la Fiesta de la Parva. Ha habido trilla, música y degustación de puchero de habichuelas elaborado por expertas mujeres en la casa de campo del exalcalde de Lanjarón, José Rubio. Este evento lo organiza el Ayuntamiento, presidido por Eric Escobedo. Los miembros del equipo de gobierno municipal también trabajaron para que el festejo saliera a la perfección.

La trilla ha desaparecido casi en Lanjarón. Antiguamente se sembraba mucho trigo en Lanjarón. De este cereal se obtenía el pan. Las mieses se llevaban a las eras para trillarlas con un trillo tirado por dos bestias. La paja era transportada desde la eras hasta los pajares de las casas en herpiles de esparto.

Un vecino de Lanjarón, Francisco García, más conocido por 'Tataró', de 74 años de edad, comenzó a trabajar en el campo en el paraje de 'La loma' a los 10 años para ayudar a sus padres Cayetano y Dolores. «Antiguamente funcionaban muchísimas eras comunales y privadas en el término municipal de Lanjarón porque se sembraba mucho trigo y cebada y había que trillar las gavillas en las eras. Yo he realizado todas las tareas agrícolas. Siempre he tenido dos bestias. Durante unos años he trillado en esta fiesta de la parva. Ahora se encargan de ello Joaquín Jiménez y José Antonio», manifestó.

El trigo se segaba formando haces o gavillas, que se amontonaban formando pilas con las espigas hacia dentro por si llovía. Después se barcinaba (se llevaban las gavillas a la era) y así, tallos junto con espigas se esparcían por la era, luego, por encina se le pasaba el trillo. Los campesinos tenían que estar muy atentos para apercibirse a tiempo y recoger los excrementos de los animales que tiraban del trillo, antes de que éstos cayeran sobre las míes. Por ello uno de los trilladores llevaba siempre un cubo o una espuerta a mano.

A continuación se separaba el trigo de la paja. La paja era transportada en herpiles o con mantas que se llenaban y después se cogían por las cuatro esquinas, se cargaban a las espaldas y se llevaba hasta el pajar. Era un trabajo muy sacrificado. Un vecino de Lanjarón, conocido por 'Tataró' sabe mucho de este trabajo. El trigo con muchas impurezas se apartaba a un lado y se repetía la operación hasta terminar con toda la parva hasta que los tallos del trigo, o de cebada, se convertían en paja y se habían desgranado todas las espigas. Esta operación de trillar había que llevarla a cabo a las horas de más calor para que la parva estuviera muy seca y se partiera con facilidad. Después había que esperar que llegase el viento suave para proceder a aventar el trigo.

Para aventar primero se usaban las horquillas de madera y después se utilizaban unas palas de madera muy anchas y planas. Cuando llegaba el tiempo de la trilla toda la familia trabajaba más que nunca. Las mujeres tenían que cocinar puchero para la gente que se concentraba en la era. Las mocitas y los niños se dedicaban a espigar. Eran frecuentes los cantes. Nunca se trillaba el trigo y la cebada juntos. El trigo era para las personas y la cebada para los animales de tiro y carga. El trigo se pesaba por arrobas, aunque se solía usar una medida de capacidad tanto para el grano como para la harina resultante: la fanega. Una fanega es el equivalente a unos 42 kilogramos de trigo y a unos 30 de cebada, aunque claro, esta equivalencia no es lineal, dependiendo de lo granado que estuviese el grano. El trigo era depositado en los atrojes.