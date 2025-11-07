Ferrán Adriá comparte su experiencia como emprendedor con las iniciativas de la Incubadora 'El Carmen' de Diputación

El reconocido chef y empresario Ferrán Adrià, embajador mundial de Telefónica, mantuvo ayer un encuentro con los emprendedores de la Incubadora 'El Carmen', el nuevo ... espacio de la Diputación de Granada destinado a impulsar proyectos de base innovadora en la provincia. El encuentro se enmarca en la gira nacional de Adrià, quien ha conocido las nueve iniciativas seleccionadas en la primera convocatoria del programa impulsado por la institución provincial, como son Veiko, Tako Log, Radum, Montevive AI, Kodo People, E Salud, Venturi Technologies, Follow Track y Datharsis.

El evento se celebró en las instalaciones del Edificio CIE de la Diputación de Granada y contó con la participación del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, y el director territorial sur de Telefónica, Joaquín Segovia, quienes destacaron la importancia de este espacio como una apuesta decidida por la retención del talento, la creación de empleo cualificado y la consolidación de un tejido productivo innovador en la provincia.

Durante su intervención, Ferrán Adrià, considerada una de las 100 personas más influyentes del planeta, ofreció una ponencia magistral centrada en la innovación empresarial, su experiencia y trayectoria, y la aplicación práctica de su metodología Sapiens.

El chef compartió con los emprendedores del hub 'El Carmen' que «la innovación lo es todo; al final, es una actitud de querer hacer que las cosas evolucionen». Además, explicó cómo su metodología Sapiens puede aplicarse a cualquier industria o sector para comprender y ordenar el conocimiento, analizar el contexto de una empresa, mejorar sus procesos o impulsar la innovación.

A lo largo de su carrera, Adrià ha asesorado a más de 20 empresas líderes a nivel nacional e internacional y ha impartido más de 700 conferencias sobre transformación digital, educación e innovación.

La directora de la Incubadora 'El Carmen', Alicia García, moderó el turno de preguntas, en el que las startups participantes —centradas en sectores como la inteligencia artificial, el agrotech y la salud digital— tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el ponente.

Sobre la Incubadora 'El Carmen'

La Incubadora 'El Carmen' es una infraestructura de más de 600 m² de la Diputación de Granada, ubicada en la planta -1 del Edificio CIE. Es gestionada por Telefónica por un periodo prorrogable de dos años.

En su primera convocatoria, se han seleccionado nueve proyectos de los 67 presentados, que abarcan sectores clave como la transformación digital, la inteligencia artificial, el agrotech y la salud digital.

El espacio ofrece un programa de acompañamiento integral, con mentorías, talleres, acceso a rondas de financiación y conexión con la Red de Emprendimiento de Telefónica, posicionándose como un punto neurálgico para la innovación y el talento emprendedor de la provincia.