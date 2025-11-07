Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La directora de la Incubadora 'El Carmen', Alicia García, moderó el turno de preguntas,

Ferrán Adriá comparte su experiencia como emprendedor con las iniciativas de la Incubadora 'El Carmen' de Diputación

El encuentro se enmarca en la gira nacional del embajador de Telefónica y ha reunido a los proyectos Veiko, Tako Log, Radum, Montevive AI, Kodo People, E Salud, Venturi Technologies, Follow Track y Datharsis

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:49

El reconocido chef y empresario Ferrán Adrià, embajador mundial de Telefónica, mantuvo ayer un encuentro con los emprendedores de la Incubadora 'El Carmen', el nuevo ... espacio de la Diputación de Granada destinado a impulsar proyectos de base innovadora en la provincia. El encuentro se enmarca en la gira nacional de Adrià, quien ha conocido las nueve iniciativas seleccionadas en la primera convocatoria del programa impulsado por la institución provincial, como son Veiko, Tako Log, Radum, Montevive AI, Kodo People, E Salud, Venturi Technologies, Follow Track y Datharsis.

