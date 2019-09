Veinte asociaciones llenan la segunda Feria de Adopción de Mascotas

Sin duda, es una buena idea y se plasmó en la respuesta de muchas personas, familias enteras en ocasiones, con o sin mascotas, que se acercaron hasta la Ciudad Deportiva de la Diputación para informarse, colaborar y, lo más importante, para tomar la importante decisión de adoptar a un animal. Aunque los perros fueron las auténticas estrellas, en las distintas carpas, también había sitio para gatos, conejos y hasta cobayas.

En una de esas carpas, la de Ladridos Vagabundos, pude charlar con su presidenta Kathy Merteens y con una de las voluntarias, Alicia Cuevas. Ya conocía esta asociación y, como en el resto, me sorprendió el cariño, la dedicación y el interés por acabar con la lacra del abandono de animales. Pude conocer a Mateo, un bodeguero, –Irene, de diez años, se quedó prendada de él– que participó en la pasarela de adopción, una de las actividades que se llevaron a cabo en la jornada.

También charlé con Lola Cobo, de la Asociación Peludos con Alma que, al igual que otros responsables, atendían a las personas que se acercaban y, me detallaban las barbaridades que algunos hacen con estos animales.

Desde Atarfe llegaba otro colectivo, Salvando Bichejos. Raquel Moreno me comentaba que este verano no ha sido bueno porque no han disminuido los abandonos. Natalia Zafra se quejaba, al igual que Juan Gómez, de la falta de colaboración de algunos ayuntamientos, lo que no permite crear refugios decentes donde esperar la adopción. Así que ellos mismos se llevan a sus casas los animales que recogen. Caso excepcional me pareció el de Felisa Iáñez, que ha llegado a tener catorce, entre perros y gatos. Además, emplea parte de sus recursos, y no es que le sobren –me decía ella-, para cuidar a los callejeros y hasta paga de su bolsillo la castración.

Esta fórmula, que muchos no entienden es, en algunos casos, una de las mejores soluciones. Me lo contaban Cristina Ruiz y Diego Fernández, de la Asociación Animalista de los Montes Orientales. Estuvieron ya el pasado año y se han animado a volver, con la idea de promover la campaña de castración. Al no haber clínicas especializadas en la zona, la asociación fomenta la recogida de animales, facilita precios asequibles y así han alcanzado la cifra de unos cuatrocientos. Resultado: menos abandono de camadas.

Es verdad que no siempre es fácil tener mascotas. Por ejemplo, es complicado trasladarlos. Por eso, me gustó la idea de Taxi Guau, que ha puesto en marcha Iván García. Están preparados –y ajustados a las normas de seguridad– a llevarlos. Hay seis en Granada y cobran la misma tarifa que al resto de viajeros.

Me lo contaba delante de Gema López, de Peludísimos Granada, que también fomenta las casas de acogida. Y conocí Nomaypa, de Órgiva, donde estaban Águeda Puga, Manoli Morales, Rosa Mª Gallardo y Luz Puga.

Lo dicho, todo un éxito de participación y una jornada inolvidable en la que también colaboró la Policía Local de Maracena con su unidad canina que hicieron las delicias de los asistentes.