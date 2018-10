La feliz vida de Alejandro sobre su trona nueva 01:44 Alejandro posa sobre su nueva trona adaptada. / RAMÓN L. PÉREZ Este niño de quince años, que sufre el síndrome de Kabuki, consiguió el utensilio al poco de publicarse el reportaje en IDEAL JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Lunes, 29 octubre 2018, 01:03

Alejandro, un niño de Alhendín que sufre síndrome de Kabuki y cuya historia contó IDEAL el pasado 1 de diciembre, tiene hoy una vida mejor. La reacción al reportaje publicado en estas páginas fue inmediata: en cuestión de horas, un donante anónimo, de nombre Antonio, contactó con la familia para decirles que no se preocupasen, que la trona adaptada la ponía él. Charo, la madre de la criatura, quedó perpleja. Nunca imaginó un gesto de solidaridad y generosidad como aquel.

Gracias a la donación de la trona y a lo recaudado en la gala benéfica de airsoft -una actividad de ocio basada en la simulación militar- celebrada el 3 de diciembre en El Padul, Alejandro puede hoy comer sentado y firme en una trona que se adapta a sus complejas circunstancias, para tranquilidad propia y de sus familiares. El valor total de este utensilio alcanzaría los 3.000 euros. «Han sido unos meses en los que todo ha ido muy bien, para mejor. Estamos muy contentos. Hay una diferencia importante al darle de comer, estamos mucho más tranquilos y come más rápido y en una posición correcta», reconoce su madre, que como su marido y su padre se las apañaba como podía para alimentar al pequeño Alejandro, de quince años, sobre su carro de paseo. «Ha sido una nube de emociones y todas muy buenas. He visto mucha solidaridad. Fue todo muy emocionante y rápido», agradece Charo.

Alejandro sufre el síndrome de Kabuki, una enfermedad extremadamente rara caracterizada por anomalías congénitas múltiples como rasgos faciales típicos, anomalías esqueléticas, discapacidad intelectual que en su caso alcanza el 99% y déficit de crecimiento postnatal. Es la realidad a la que se enfrenta a diario junto a su familia, superadas otras complicaciones en sus primeros años de vida. «Ahora mismo se encuentra muy bien, espabilado y estimulado, hecho un bicho y con muchas ganas de tirar adelante. Es el motor que nos hace seguir, nos enseña», expresa Charo, que se apaña con nula ayuda de las administraciones para el resto de cuidados que su hijo necesita.

La madre recuerda con emoción aquellos primeros días del pasado mes de diciembre. «Me mandaron un mensaje al poco de aparecer en el periódico para que me pusiera en contacto y que no me preocupase, que se hacían cargo y que saliese muy bien la partida de airsoft, que disfrutáramos. Hubo muchos problemas para pedirla pero lo consiguió y me la trajeron en febrero», cuenta Charo. Incompleta para su sorpresa, a falta de mesa, hubo que tirar de los 1.500 euros recaudados en la gala de airsoft organizada por la asociación granadina Jaggers, volcada con la causa y con otras, para adquirir los elementos que restaban hasta tenerla lista este pasado mes de septiembre.

También en aquella señalada semana de diciembre se celebró otra gala, esta vez de fútbol y en el propio pueblo de Alhendín. «El pueblo se involucró de maravilla», agradece el abuelo José. «Se volcaron muchos vecinos, desde mis compañeros de trabajo. Hubo una concienciación grande. No tengo palabras. No estás acostumbrada y de repente ves en ese océano gestos de personas tan solidarias que te emocionan mucho», admite Charo.

También a raíz de la publicación de aquel reportaje en IDEAL, la familia de Alejandro pudo contactar con la asociación española de Familiares y Afectados por el Síndrome Kabuki, gracias a una carta al director en este medio. «Nos asociamos y tenemos un grupo de Whatsapp en el que las familias nos vamos comunicando. Te da apoyo para ver que no estás sola. Compartimos síntomas y nos preguntamos si les ha ocurrido a otros niños, es una forma de informarnos y una gran ayuda», asiente Charo.

Trabas administrativas

Donde sí es cierto que Charo no termina de ver la luz es en sus relaciones con las distintas administraciones en busca de ayuda. «Hace cuatro años nos dieron una beca para su tratamiento de osteopatía y ahora me piden que lo devuelva. Es un palo devolver 900 euros que por el tiempo de demora suben a 1.100, aunque podemos pagar en dos plazos. He presentado alegaciones», asegura la madre de Alejandro. «Desde entonces no quiero echar becas, porque si las tengo que devolver luego... lo tengo que hacer todo por mi cuenta, es muy triste la verdad», lamenta.

Pese a todo, lo más importante es que Alejandro sigue feliz, siempre acompañado de la música de sus Lunnis y de otras pasiones como la música y el fútbol. Su madre lo abraza con ternura y alegría para hacerle reír. «Lucho por verlo así», remarca. Aprende y se divierte en el centro de educación especial Jean Piaget de Ogíjares y avanza en cuanto a movilidad en los ratos de piscina los jueves.

«Es increíble, muchas veces lo veo que se pone a cuatro patas para coger el DVD, aunque es flojillo», incide Charo con humor. También tiene controladas sus crisis epilépticas, una de las mayores preocupaciones de sus familiares.