La Familia Arcoíris, los últimos jipis de España Jueves, 4 octubre 2018, 01:44

La Rainbow Family of Living Light, también conocida como The Rainbow Family (Familia Arcoíris) es un grupo de personas comprometido a valores de no violencia e igualitarismo no jerárquico. Desde que se fundó en 1972 en los Estados Unidos, la Rainbow Family ha realizado encuentros anuales la primera semana de julio todos los años. Los Rainbow Gatherings (Encuentros Arcoíris) son eventos no comerciales, siendo bienvenidos todos quienes quieran asistir pacíficamente para compartir la experiencia de convivencia comunitaria en un entorno esencial y fraterno. No hay líderes y, tradicionalmente, los encuentros se realizan por el lapso de un mes (una luna o 28 días), en el cual los asistentes realizan varias actividades enfocadas hacia la paz mundial, que es siempre su gran objetivo.