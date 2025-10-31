Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Existen pueblos de La Alpujarra y el Valle de Lecrín con arraigada tradición a las Ánimas Benditas. R. Vílchez

La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos Granada

La Hermandad de las Ánimas Benditas de Cónchar es una de las más antiguas de España en activo y fue creada en el siglo XVI bajo el signo de la caridad para, y entre otras cosas, construir tumbas en el camposanto y colocar luminarias al difunto durante el velatorio

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Tímar

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:59

La Alpujarra granadina y almeriense y el Valle de Lecrín son lugares mágicos repletos de historia, tradiciones y rincones encantadores por descubrir. En estos lugares ... existe mucha devoción a las Ánimas Benditas. Existen ermitas de las Ánimas muy antiguas en Juviles, Nieles, Lobras, Tímar, Picena, Murtas, Mecina Bombarón, Válor, Jorairátar, La Taha, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Fuente Victoria, Bentarique, Ohanes, Nechite, Alhama de Almería, Adra, Berja, Huécija, Bayárcal, Alboloduy, Benecid, Paterna del Río, Terque… La ermita más joven dedicada a las Ánimas Benditas tiene varios lustros y la construyó el Ayuntamiento de Carataunas a la entrada del pueblo siendo su alcalde Salvador Rodríguez. Órgiva llegó a tener una ermita dedicada a las Ánimas Benditas. Otros pueblos también la tuvieron. Cuentan algunos ancianos que a cambio de oraciones las Ánimas protegen a sus amigos de los peligros y los protegen de los demonios que los acechan. La conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, o Día de todas las Almas, se celebra el 2 de noviembre.

