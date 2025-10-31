La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos Granada

La Alpujarra granadina y almeriense y el Valle de Lecrín son lugares mágicos repletos de historia, tradiciones y rincones encantadores por descubrir. En estos lugares ... existe mucha devoción a las Ánimas Benditas. Existen ermitas de las Ánimas muy antiguas en Juviles, Nieles, Lobras, Tímar, Picena, Murtas, Mecina Bombarón, Válor, Jorairátar, La Taha, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Fuente Victoria, Bentarique, Ohanes, Nechite, Alhama de Almería, Adra, Berja, Huécija, Bayárcal, Alboloduy, Benecid, Paterna del Río, Terque… La ermita más joven dedicada a las Ánimas Benditas tiene varios lustros y la construyó el Ayuntamiento de Carataunas a la entrada del pueblo siendo su alcalde Salvador Rodríguez. Órgiva llegó a tener una ermita dedicada a las Ánimas Benditas. Otros pueblos también la tuvieron. Cuentan algunos ancianos que a cambio de oraciones las Ánimas protegen a sus amigos de los peligros y los protegen de los demonios que los acechan. La conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, o Día de todas las Almas, se celebra el 2 de noviembre.

Más allá de su valor histórico y artístico, las ermitas de las Ánimas Benditas son unos espacios de paz y reflexión, ideal para aquellos que buscan un momento de tranquilidad y conexión espiritual. Estos santuarios ofrecen a los visitantes la oportunidad de desconectar del bullicio diario y conectarse con la belleza y serenidad del entorno. En estos lugares no faltan las luminarias. En La Alpujarra son más frecuentes los pequeños templos católicos dedicados a las Ánimas. La mayoría son construcciones de pequeño tamaño que están ubicadas junto a caminos principales, a la entrada de los pueblos. Algunos lugareños se encargan del mantenimiento del lugar. Por ejemplo, Ida Ortega (ya fallecida) se encargó de la ermita de Tímar durante más de medio siglo. Su hija Angustias ocupa su lugar. De la ermita de Mecina Bombarón se encarga desde hace mucho tiempo María Sancer, nacida en 1939.

Es muy frecuente que las ermitas de las Ánimas contengan la imagen de la Virgen del Carmen. En estos lugares no se venera a una figura religiosa prominente sino a las almas perdidas por las que se rezan oraciones por su salvación. En su mayoría no están ideadas para su acceso público al interior, lo que se suple con una mirilla o ventana que permite la visión del contenido, además de posibilitar el depósito de pequeñas ofrendas en forma de velas, flores o donativos económicos, que subvencionan el mantenimiento de la estructura. En las localidades donde se encuentran estas ermitas, el folclore popular ha ido creando oraciones y expresiones musicales que van variando en cada población, generando de esta manera un amplio abanico de muestras y devoción. En las ermitas de las Ánimas Benditas existen también dos figuras que representan a las almas que se encuentran en el purgatorio, sufriendo por sus pecados pendientes para purificarse antes de ascender al cielo, según la tradición y lo que cuentan algunas de las personas de los pueblos.

En el Valle de Lecrín, desde el siglo XVI la Hermandad de las Ánimas Benditas de la localidad de Cónchar se dedica a cuidar el cementerio. También, la Hermandad, que nació bajo el signo de la caridad, se encarga de colocar las luminarias que acompañan al cadáver durante el velatorio, así como ofrecer misas a los difuntos y colaborar en las fiestas y actos culturales que se celebran en este pueblo perteneciente desde 1974 al municipio de Villamena, junto a Cozvíjar.

Contaba antes de morir el recordado médico y mayordomo de la Hermandad de las Ánimas Benditas de Cónchar, Antonio José Ruiz Morales, que «todos los vecinos y vecinas de Conchar forman parte de la Hermandad y los mayores de edad ofrecen cada año tres euros para cuando le llegue a cada persona el fatal desenlace tenga derecho, eternamente, a un nicho en el cementerio de Cónchar. También, el finado tiene derecho a misas y luminarias el día que está de cuerpo presente», explicaba.

Curiosamente en Cónchar suelen sobrar los dedos de una mano para contar los enterramientos que se producen cada año. La sede de la Hermandad de las Ánimas de Cónchar se encuentra muy cerca de la iglesia, levantada entre 1610 y 1614, siendo su arquitecto Ambrosio de Vico. En este bonito y tranquilo pueblo se celebra cada uno de enero la tradicional 'Subasta de Ánimas' para recaudar fondos. Todo lo que se subasta: jamones, chotos, granadas, jarapas alpujarreñas, arrobas de vino, billetes de lotería, calabazas, garbanzos, cerámica, cuadros y otras cosas es donado por los vecinos del pueblo y algunas personas de otras zonas. También, en el día de los Reyes Magos se celebra la 'Fiesta del Mosto' para recaudar fondos.

En otros tiempos existió en Cónchar un ataúd que perteneció a la Hermandad de las Ánimas. La 'caja de muerto' sirvió para transportar al camposanto los restos mortales de los cofrades pobres cuando dejaban este mundo. Una vez enterrado el cuerpo bajo tierra, el féretro volvía al cuartillo del cementerio para que otros pudieran utilizarlo. Asimismo, hubo en Cónchar, entre otras cosas, la llamada 'romana de las Ánimas', para recaudar fondos a través de las personas que la utilizaban para pesar.

Hasta 1990, cada familia de Cónchar abonaba cada año a la Hermandad de las Ánimas, solo dos pesetas. Después los mayordomos acordaron las subidas de 50 y 150 pesetas de las de antes. Ahora, cada matrimonio abona tres euros al año y cada uno de los solteros y solteras, a partir de los treinta años de edad, tienen que ofrecer otros tres euros al año para seguir siendo miembros de la Hermandad de las Ánimas.

Las obligaciones inexcusables de la Hermandad de las Ánimas de Cónchar son las siguientes: cuidar del cementerio en todos los sentidos; ofrecer misas por las Ánimas Benditas del Purgatorio; poner luminarias al difunto de cuerpo presente; cuidar en las fiestas de San Roque de la música que acompaña al patrón en la celebración de su misa y durante la procesión, así como del 'castillo' de fuegos artificiales que se tira después de la misma y que se tiren cohetes en las festividades de Año Nuevo y en las festividades de la Candelaria y San José, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección, el Corpus Christi y el día de la Inmaculada.

Antonio José Ruiz indicó también que «la Hermandad de las Ánimas Benditas de Cónchar posee un secano con olivos en una zona y tierra para el cultivo en otra zona. Esta finca se arrienda cada cuatro años en la subasta de la 'Rifa de Ánimas', que se celebra cada año el día uno de enero durante toda la tarde, y se le adjudica al mejor postor con la siguiente salvedad: el arrendatario saliente tiene derecho de recoger la aceituna y el grano, si lo hubiera sembrado, de la cosecha en curso. Es razonable la hipótesis que nuestra Hermandad sea una de las organizaciones que trajeron consigo, como parte de su cultural, los repobladores de esta zona tras la expulsión de los moriscos», terminó diciendo hace unos años a IDEAL.

En Dúrcal se pedía casa por casa para las Ánimas Benditas del Purgatorio. Una mujer se encargaba de ello llevando consigo una espuerta rectangular elaborada con esparto y provista de un asa. Cuenta, entre otras cosas la estupenda escritora Fina López (mi antigua vecina) en su maravilloso libro 'Travesuras', de 250 páginas, que «antiguamente había una mujer en Dúrcal muy alta y delgada que llamaba a las casas, pidiendo para las ánimas benditas, la espuerta era de pleita, el dinero que recogía era muy poco porque a nadie le sobraba, así que una perra gorda, una perrilla, era el dinero que se recogía en el fondo de la espuerta, pero este dinero servía para decir misas por los difuntos y sacar almas del purgatorio, como las ánimas son tan milagrosas la gente de Dúrcal echaba promesas y las cumplían por medio de la limosna. El estribillo que solían decir cuando daban la limosna, era que las ánimas benditas te lo paguen. Por la noche recuerdo a Mariquilla (cuñada de Cándido y hermana de su mujer Rosario), que contaba cuentos de ánimas en un banco y nosotros hacíamos un corro alrededor de ella, la escuchábamos, boquiabiertos y con los pelos de punta, allí estábamos bien, lo malo era tener que irnos a casa y podernos dormir, esto era el precio que había que pagar por escuchar tanto cuento», indica en su obra.