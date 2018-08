Estevia natural y ecológica con sello granadino 20.000 plantas de stevia cultiva Alberto en Alhama. / S.B. Un joven de la provincia cuenta con una de las plantaciones de este edulcorante más grande de Andalucía en Alhama de Granada SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Domingo, 26 agosto 2018, 00:49

Alberto y sus compañeros de clase tenían por delante el reto de desarrollar un proyecto de creación de empresa para una asignatura de Finanzas y Contabilidad, la carrera que estudiaban en la Universidad de Granada, para plasmar sus conocimientos en un proyecto práctico. Sin saber muy bien cuál era el mejor terreno que podían explorar, uno de ellos, consumidor habitual de productos de gimnasio, dio con la que parecía una idea única: hacer estos artículos a base de estevia, un edulcorante natural apta para cualquier persona -diabéticos, hipertensos...- con una capacidad de dulcificar 300 veces más intensa que el azúcar. Empezaron a investigar y se dieron cuenta de que había un mercado aún mayor: la comercialización y plantación de la propia stevia, escasamente extendida en Andalucía y, mucho menos, en Granada.

Para sus compañeros, esto quedó como un proyecto más de la universidad que olvidar al tener un aprobado en su calificación. Pero para Alberto Cortés fue el principio de una nueva andanza. Sabía que tenían algo bueno entre mano, solo había que formarse y esforzarse. Y para eso tenía al mejor en la Universidad de Granada, José Luis Rosúa, uno de los profesores de Química de la Universidad que ha creado la tecnología necesaria para extraer el edulcorante de la planta. «Después de decirme lo duro que iba a ser, me preguntó si seguía queriendo intentarlo y, al decirle que sí, me dijo, vale, ahora te cuento lo bueno. Y ahí me di cuenta de que esto tenía mucho futuro», afirma Alberto.

Desde hace tres años, Alberto lleva la plantación y posterior procesamiento de unas 20.000 plantas de estevia situadas en un terreno de 3.000 metros en Alhama de Granada que pronto se completarán con otras 20.000. «Esta es la primera estevia 100% natural y ecológica que se planta en Granada, al menos, de un tamaño tan grande. En otras partes de la provincia hay empresas así, pero que solo venden la planta o la semilla, no la estevia ya para el consumo como hacemos aquí», señala. A lo que añade: «Nuestra variedad ha conseguido que de igual la hoja o planta que cojas, no pasa como el resto de estevias que hay partes más amargas, en ésta todo el sabor es igual y tiene más niveles de glucosa que el resto y con un dulce más homogeneo».

«La inmensa mayoría de la estevia que se vende en los grandes comercios es más químicos que otra cosa. Si miras la etiqueta, la porción de estevia es ínfima. Aquí no. Todo es estevia. Y además, todo es natural y ecológico: abonos, productos, todo. Incluso yo lo cultivo, lo recojo y preparo la estevia a mano, sin máquinas», asegura. Tras equivocarse «mil y una veces», por fin ha dado con el producto que quiere comercializar. Y eso ha llevado a crear Steviados, la empresa que ha creado para vender su edulcorante en pequeños comercios y por internet. Para facilitar el consumo en su público, este granadino la vende en distintos formatos: bolsitas para infusiones, con la hoja picada, en polvo o la hoja entera para quien lo desee. «Las bolsas pequeñas de 25 gramos de estevia, que da para un mes de consumo normal, la vendemos a tres euros. Parece más caro que el azúcar pero es que si usas azúcar necesitas más cantidad que de estevia», informa.

Propiedades únicas

«Además de la parte dulce, la estevia tiene una serie de propiedades que la hacen única como es el hecho de que sea buena para la gente con la tensión alta, porque la baja de forma natural, y para diabéticos, porque regular el azúcar en sangre. Además, tiene propiedades anticaries. Incluso si te tomas una hoja cuando tienes acidez, te la quita», señala.

Ya ha conseguido sacar adelante su plantación y empresa de estevia, ahora quiere seguir dando nuevos pasos. El siguiente, encontrar productos que pueda crear con todas las partes de la estevia, no solo con las hojas, para aprovechar todos sus beneficios. Entre los posibles productos se encuentra la creación de abonos o pienso para animales. Porque para él, este solo es el comienzo de una dulce carrera.