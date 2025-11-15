Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
La colisión dejó aceite y gasolina esparcida por la rotonda en la que sucedieron los hechos esta madrugada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:42
El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 3.30 horas de la madrugada de este sábado el aviso de que un coche se había ... estampado contra una farola en Guadix y, posteriormente, había sido abandonado.
Los hechos sucedieron en la rotonda San Torcuato, en la salida de la calzada que conduce al hospital de la localidad. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local del municipio y bomberos de la Diputación de Granada del parque de Guadix para la limpieza de la vía, que quedó manchada por aceite y gasolina. Retiraron también la farola afectada y los materiales desprendidos del vehículo.
Cuando llegaron los agentes no había ningún individuo en el interior, aunque se cree que eran dos los ocupantes del coche.
