Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coche accidentado en Guadix esta madrugada. IDEAL

Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo

La colisión dejó aceite y gasolina esparcida por la rotonda en la que sucedieron los hechos esta madrugada

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 3.30 horas de la madrugada de este sábado el aviso de que un coche se había ... estampado contra una farola en Guadix y, posteriormente, había sido abandonado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo

Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo