«Tenemos que esforzarnos para que los jóvenes se queden aquí» El regidor de Villanueva Mesía, en un rincón de su pueblo. / P. ÁLVAREZ Entrvista a José Antonio Durán Ortiz (PSOE), alcalde de Villanueva Mesía | «Siempre me ha gustado que mi trabajo se refleje en el bienestar de mis vecinos y amigos» PACO ÁLVAREZ Lunes, 25 marzo 2019, 00:28

En 2009, tomó posesión como alcalde de Villanueva Mesía José Antonio Durán Ortiz (Vitoria, 1977), que en junio cumplirá diez años al frente del consistorio maleno.

-¿Por qué decidió dedicarse al servicio público?

-Me considero una persona con vocación de servicio público. Por eso, desde joven formé parte y creé asociaciones y una peña, y no hay nada más reconfortante que ver cómo tu esfuerzo y tu trabajo se plasma para el disfrute de tus amigos y vecinos. Por eso, cuando me llamó Pepe Entrena para trabajar a su lado, no lo dudé ni un instante. Ser el alcalde de tu pueblo, es la experiencia más bonita que puede tener una persona. Este trabajo tiene sus momentos buenos y sus momentos 'no tan buenos'. Pero ver que tu trabajo da sus frutos, que tus vecinos te lo agradecen y si visitas el colegio o vas al parque, los niños te saludan con una sonrisa, los malos momentos se olvidan y te dan fuerzas para seguir trabajando incansablemente por su bienestar.

-Su referente es José Entrena, el actual presidente de la Diputación. Cuando habla con él, ¿cuál es la principal preocupación que comparten respecto al estado general del municipio o de la comarca?

-La principal preocupación que compartimos Pepe Entrena y yo es la de poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que los jóvenes de nuestro municipio no tengan que irse del pueblo para encontrar trabajo y puedan seguir viviendo en el pueblo que les ha visto nacer. Tenemos que poner todos nuestros recursos para que los jóvenes se queden en Villanueva y se desarrollen profesionalmente aquí. Del mismo modo, debemos asentar las bases para hacer de Villanueva un lugar atractivo para que las empresas quieran venir y se queden en Villanueva. Tenemos una excelente ubicación estratégica dentro de la provincia de Granada y las conexiones con las capitales de provincia son excelentes y cercanas.

-¿Cómo se presenta la próxima campaña del espárrago?

-Todo dependerá de las precipitaciones de las próximas semanas. La agricultura siempre nos hace estar pendiente del cielo y este año, en el que hemos tenido un invierno extremadamente seco, se hace fundamental una primavera lluviosa y exenta de heladas para que la campaña del espárrago sea buena. Gran parte de la producción del espárrago se encuentra en tierra de secano, por lo que la lluvia se convierte en algo imprescindible. No hay que olvidar que este cultivo es fundamental para nuestra comarca, pues es un producto que da trabajo tanto a hombres como mujeres, y se hace vital en muchas familias de nuestro entorno.

-Villanueva Mesía es un municipio eminentemente agrícola. ¿Cómo se podría diversificar la economía para no depender excesivamente del sector agrario?

-En mi opinión, deberíamos de poner las bases para crear una industria de transformación de los productos agrarios que se cultivan en nuestras tierras. La manipulación de dichos productos daría un valor añadido y generaría más puestos de trabajo durante todo el año. Deberíamos de apostar por ofrecer un producto terminado. Que no se lo lleven a otros sitios para hacer conservas o cocinarlo. Si ofrecemos un producto acabado el beneficio será mayor y generará más puestos de trabajo. Aparte de la agricultura, en Villanueva siempre ha existido un gran número de empresas de la construcción. Lógicamente, la crisis del ladrillo afectó a este sector, pero su calidad en el servicio y su buen hacer ha hecho que muchas de ellas hayan sobrevivido a estos duros años, y ahora que la economía está reflotando, vuelva a ser un sector que de trabajo.

-¿Qué obras o actuaciones importantes se han ejecutado en esta legislatura?

-De las que yo me siento más orgulloso es de las obras llevadas a cabo en el colegio. En estos cuatro años de legislatura, se van a invertir más de 200.000 euros en mejorar las instalaciones educativas. Pienso que nuestra prioridad número uno deben ser nuestros niños y niñas, porque son el futuro y nada tiene sentido sin ellos, por lo que desde el Ayuntamiento de Villanueva hemos querido aportar nuestro granito de arena para que reciban una enseñanza de calidad. Para ello, la base está en tener unas instalaciones de calidad. Por ello, remodelamos el patio de las instalaciones de Infantil, dotándolo de suelo de caucho y techando parte del patio para que los más pequeños disfruten del recreo con total seguridad. En las instalaciones de Primaria, se han renovado por completo cuatro aulas y ya están adjudicadas las restantes, que se ejecutarán este verano en el periodo vacacional. Además, cuando acabe esta época de frío, se va a proceder al cambio de la caldera de gasoil por una nueva de biomasa que, aparte de dar más calor, es más económica y cuida el medio ambiente.

-¿Cómo ve la situación general de la comarca del Poniente?

-La situación general es buena. Obviamente hay que seguir avanzando y todos juntos debemos luchar por nuestra comarca. Las comunicaciones son fundamentales y hay que trabajar conjuntamente con todas las administraciones para que las carreteras que unen nuestros pueblos estén en buen estado. La conexión ferroviaria se antoja muy necesaria y disponer de una estación de tren cercana para coger el AVE en Loja, o un tren de cercanías que nos una a la capital, serían decisivas en nuestro desarrollo económico.

-Hablando de infraestructuras ferroviarias, ¿cree usted que sería posible y deseable la reapertura del 'Corto de Loja' para unir las poblaciones del Poniente con la capital?

-Posible, creo que sí. Deseable, totalmente. La conexión ferroviaria con Granada sería un espaldarazo definitivo para nuestra economía y para la vertebración del Poniente con la capital. Acercaríamos a mucha gente que desea vivir en los pueblos a sus centros de trabajo en la capital. Se suprimirían muchos vehículos privados con el consiguiente beneficio medioambiental.