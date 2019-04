«He escuchado cuatro petardos, una vecina me ha dicho que eran disparos, he salido y lo he visto todo»

El cuerpo sin vida del joven asesinado en La Zubia seguía pasadas las nueve de la noche en el caucho del parque infantil en el que quedó tendido dentro del recinto de La Encina. El parque, punto de encuentro habitual de los jóvenes del municipio, ha permanecido clausurado mientras los investigadores tomaban fotografías previas al levantamiento del cadáver. Los disparos han sobresaltado a los vecinos y comerciantes de la calle Pablo Iglesias, cortada de extremos a extremo, una de las arterias de la localidad metropolitana.

En sus soportales y terrazas se ha refugiado un centenar de curiosos que se ha acercado hasta la esquina del parque junto a la biblioteca municipal en la que se han producido las cuatro detonaciones de arma de fuego. Las balas han acabado con la vida de un joven de unos 23 años y han dejado en estado crítico a otro, ambos de origen magrebí. Una trabajadora de la cafetería Rosana, a escasos treinta metros del lugar del crimen escuchó «cuatro petardos, una vecina me ha dicho que eran disparos, he salido y lo he visto todo».

Josué, un joven del municipio, ha sido testigo directo del asesinato: «El coche se ha parado en frente de mí y me han dicho que qué miraba. Lo he visto todo con mis ojos. Cuatro tiros han disparado y de los nervios he salido corriendo». En una esquina, un grupo de jóvenes intercambiaba con sus móviles imágenes y vídeos del momento y fotos del fallecido y el herido.

Varios vecinos coinciden en señalar que el fallecido era un delincuente habitual. Solía pasar por el parque en el que esta tarde ha sido asesinado. Apuntan a que un ajuste de cuentas por drogas podría estar detrás del suceso.

Al filo de las diez de la noche era ya posible circular por la calle Pablo Iglesias. Los controles de Guardia Civil en ambos extremos de la misma y a la salida del municipio hacia la Ronda Sur, unidos a la lluvia, han dificultado la circulación. Los familiares y amigos aguardaban en un portal frente al parque al levantamiento del cadáver, cubierto por una estructura blanca.