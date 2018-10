El Encuentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Alpujarra gira en torno a la enfermedad del alzheimer Rafael Vílchez 250 mujeres pertenecientes a 35 asociaciones alpujarreñas se han dado cita en Juviles para conocer los encantos del pueblo, asistir a charlas, al teatro y el cante y participar en varios talleres RAFAEL VÍLCHEZ JUVILES Lunes, 22 octubre 2018, 10:18

Juviles ha acogido el XIII Encuentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Alpujarra, presidida por Loli Cobo, de Yegen. 250 mujeres de 35 asociaciones se dieron cita en uno de los pueblos más pintorescos, históricos y tranquilos de la Alpujarra de 144 habitantes. La asociación de Juviles está compuesta por 30 mujeres, siendo la más mayor, Ana María Pérez, de 88 años, y la más joven, Inés García, de 10 años de edad. El vehículo de la Churrería 'Hermanos Madrid' de Jaén, establecida en Cádiar, se acercó a Juviles para elaborar y vender sus famosos churros con chocolate. La mayoría de las mujeres también se acercaron a los dos bares del pueblo para desayunar.

La alcaldesa de este municipio, María Lourdes Molina, y Loli Cobo, fueron las encargadas de inaugurar el evento organizado por la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario de Juviles, presidida por Ana Martín y la citada federación de mujeres, colaborando el Ayuntamiento y el Centro Guadalinfo de Juviles, Jamones de Juviles, Servidas en Red, la Diputación, el Instituto Andaluz de la Mujer, Productos Ecológicos Bernardino, José Manuel Jiménez, Jamones Abuxarra, Farmacia San Ildefonso de Peligros, Quesería Almendros, el Consejo Regulador I.G.P. Jamón de Trevélez y la Asociación Alzhecon.

En este encuentro hubo una charla sobre el alzheimer impartida por el psicólogo de la Asociación Alzhecon, Carlos López; mercado agroecológico y de artesanía de las mujeres de Juviles; visitas guiadas por el pueblo y por el secadero de jamones organizadas por Gloria Estévez, María José Núñez y Maribel Barbero; zumba a cargo de Abigail; yoga con Arantxa Casado; elaboración de pulseras de mano con Carlota Moreno, Josefina Díaz, y Loli Vargas; bolas de Navidad con Adela y Encarna Fernández; plantación de un olmo junto a las eras; paella y degustación de postres; entrega de obsequios; teatro con el Grupo Atarrache de Pórtugos, y concierto a cargo de Evita Núñez. También, y entre otras cosas, Pilar Antequera abrió la ermita de las Ánimas Benditas para que pudiese ser vista por dentro.

Loli Cobo dijo que «este año el encuentro de mujeres ha girado en torno a una enfermedad neurodegenerativa, el alzheimer, en la que el celebro se va deteriorando poco a poco. Afectando más a las mujeres que a los hombres. Hoy por hoy no puede curarse, sin embargo, las intervenciones de profesionales, cuidadoras y familiares hacen que la persona que lo padece sea lo más feliz posible en su día a día. El 67% de cuidadores de esta enfermedad son mujeres, frente al 22% de cuidadores que son hombres. En el cuidado de las personas con demencia, la división de roles de género pone de manifiesto la desigualdad en el reparto de las responsabilidades familiares. Espero que este encuentro haya sido fructífero. El año que viene se celebrará en Albuñol».

Por su parte, la alcaldesa de Juviles felicitó al equipo directivo de la Federación de Mujeres de la Alpujarra «por haber organizado el encuentro de asociaciones de mujeres de la Alpujarra. Doy las gracias también a todos los colaboradores por haber puesto su granito de arena. Y doy las gracias con mayúsculas a mis chicas de 'oro', a las que yo cariñosamente llamo 'mis mujeres', gracias, porque una vez más han demostrado que para ellas no hay nada imposible y son capaces de todo aquello que se proponen. Entre todas hemos conseguido formar un equipo maravilloso, parece que fue ayer y ya hace 16 años que llegué a Juviles, nadie me conocía y se decía esa es la mujer del farmacéutico, la que va para alcaldesa. Pues bien, conseguir serlo y desde el primer día me preocupé por Juviles y como no, por las mujeres y hombres de este pueblo».