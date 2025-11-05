Empiezan a limpiar el bloque de Atarfe que sufrió una explosión por un laboratorio de droga

Las labores de limpieza y retirada de materiales y escombros han comenzado ya en el bloque de Atarfe que sufrió una deflagración la tarde del ... pasado jueves por un piso que se usaba como laboratorio de droga. Así lo ha confirmado a IDEAL la alcaldesa del municipio, Yolanda Fernández, que también ha asegurado que el edificio cuenta de nuevo con suministro eléctrico y agua. Ambos servicios quedaron interrumpidos tras la explosión.

Los vecinos, por el momento, no han podido regresar a sus casas, pero sí han empezado a reparar los daños que sufrieron en el interior de las viviendas. El humo impregnó las paredes y la detonación hizo saltar las ventanas, rompió muebles e incluso descolgó algunas puertas principales.

Según ha indicado la regidora, se desconoce la fecha exacta en la que los ciudadanos podrán regresar a sus domicilios. Todo dependerá de cada caso y del arreglo de las infraestructuras. Un perito acudió este lunes al lugar para evaluar la situación.

Bomberos de Granada y técnicos municipales detallaron el pasado viernes que la estructura del bloque no estaba afectada. Pero sí las instalaciones del portal, donde algunos marcos quedaron descolgados y los accesos llenos de cristales y hollín.

Una decena de familias fueron desalojadas esa noche. Se han reubicado con allegados o en un hotel de la localidad. El Ayuntamiento busca ahora un alquiler social para una de ellas por estar en situación de vulnerabilidad.

La única vivienda que está precintada es donde se originó la deflagración ya que ha quedado derruida. Tras la explosión, las llamas invadieron el piso. De ella aún no se ha empezado a retirar escombros y otros materiales inservibles.

Dos jóvenes de origen marroquí se encontraban en el lugar de los hechos cuando se produjo la deflagración. Trataban de conseguir hachís a través del método BHO, según informó la Guardia Civil tras el informe de los TEDAX y la inspección ocular.