Piso en el que tuvo lugar la deflegración el pasado jueves. S. M.

Empiezan a limpiar el bloque de Atarfe que sufrió una explosión por un laboratorio de droga

El Ayuntamiento afirma que se ha reestablecido ya el suministro eléctrico y el agua, pero se desconoce cuándo podrán volver los vecinos a sus casas

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

Las labores de limpieza y retirada de materiales y escombros han comenzado ya en el bloque de Atarfe que sufrió una deflagración la tarde del ... pasado jueves por un piso que se usaba como laboratorio de droga. Así lo ha confirmado a IDEAL la alcaldesa del municipio, Yolanda Fernández, que también ha asegurado que el edificio cuenta de nuevo con suministro eléctrico y agua. Ambos servicios quedaron interrumpidos tras la explosión.

