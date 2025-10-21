Ejecutadas al 90% las obras que agrupan vertidos de cuatro municipios granadinos para su depuración en la EDAR Los Vados Fernández-Pacheco visita esta actuación que, con una inversión de 16,2 millones, beneficiará a más de 70.000 habitantes de Otura, Alhendín, Churriana de la Vega y Las Gabias

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este martes las obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este martes las obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital, una actuación que se encuentra al 90 por ciento de ejecución y que cuenta con una inversión de 16,2 millones de euros.

En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que estas obras, que están previstas que finalicen a principios del próximo año, agrupan los vertidos de los municipios de Churriana de la Vega, Las Gabias y las zonas oeste de las localidades de Otura y Alhendín y los centralizan en Granada capital. La población beneficiada supera los 70.000 habitantes.

«Con esta actuación damos pasos para eliminar la sanción europea interpuesta por incumplir la normativa de depuración de aguas en estos municipios, damos respuesta a un demanda social de hace casi dos décadas y mejoramos el medio ambiente», ha apuntado Fernández-Pacheco, que ha visitado un tramo de la obra a su paso por el municipio de Alhendín.

También ha destacado que esta segunda fase de la obra ha sido posible gracias a la ampliación de la EDAR de Los Vados, en Granada, que llevó a cabo el Gobierno andaluz, con una inversión de 27,5 millones de euros y que finalizó en 2023. La actuación que hoy visita el consejero además de beneficiar a estas cuatro localidades también discurre por los términos municipales de Cúllar Vega, Vegas del Genil y Granada.

28 colectores y 21 kilómetros

La actuación consta de 28 colectores con una longitud que supera los 21 kilómetros que recorren todas las poblaciones formando una red en forma de espina de pez y por gravedad, sin ningún tipo de bombeo, y que llegan hasta la EDAR de Los Vados, en Granada. También cuenta con cinco cruces bajo carreteras y autovías y nueve aliviaderos para desaguar pluviales excedentes a los ríos.

Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz en materia de obra hidráulica en la provincia de Granada, con una inversión de 183,5 millones de euros desde 2019 hasta la fecha a través de 44 actuaciones, 14 de ellas finalizadas, 26 en ejecución y el resto en distintas fases de tramitación. Asimismo, en la presente legislatura, se han firmado contratos de 28 obras por más de 80 millones de euros. «Sin duda, una apuesta sin precedentes», ha afirmado el consejero.

Han participado también en esta visita el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez; el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Jesús Granados; y la delegada territorial de la Consejería, Carmen Lidia Reyes, entre otros responsables públicos.

243 puestos de trabajo verdes

El alcalde de Alhendín ha destacado que la colaboración entre administraciones da «frutos tangibles y muy necesarios» para esta localidad y ha puesto en valor la importancia de esta inversión de 16,2 millones de euros, «que ha generado 243 puestos de trabajo verdes».

«Desde el Ayuntamiento de Alhendín consideramos que este es el camino que queremos seguir: proyectos que modernizan nuestro municipio y que nos ayudan a ser cada día un pueblo mejor para vivir», ha afirmado Jorge Sánchez.