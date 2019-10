La Junta admite que los IES de Albolote y Maracena están «al límite de capacidad» Asociaciones y sindicatos se concentrarán por la educación. / S. B. G. Asociaciones de padres y sindicatos se manifestarán el viernes para denunciar el exceso de alumnos por aula y el cierre de unidades en centros SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Jueves, 10 octubre 2019, 00:58

La Federación provincial de asociaciones de padres de alumnos Fampa Alhambra –formada por 325 AMPAs de Granada– y los sindicatos CCOO, USTEA, CGT y UGT han convocado para este viernes una manifestación que partirá de la delegación de Educación, dirección la Fuente de las Batallas, a las seis de la tarde. Una iniciativa que nace «en defensa del derecho a la educación» y que se produce después de las distintas concentraciones y medidas emprendidas para rechazar el cierre de unidades, la falta de profesores y el exceso de alumnos por aula que sindicatos y asociaciones de padres han encontrado en distintos centros de la provincia. Tal y como ellos mismos explican, son más de un centenar las aulas en las que se ha detectado una «masificación ilegal» de clases al tener una ratio superior a lo establecido por la ley. Entre ellos, destacan los casos de los colegios de Bérchules y Torvizcón, donde los niños han estado más de dos semanas sin ir a clase para protestar por el cierre de unidades y la unificación de distintos ciclos en una misma clase.

La Federación cuenta por decenas los casos de colegios en los que las ratios superan lo establecido por la normativa. Pero aseguran que este caso es aún más complejo y manifiesto en los institutos de Albolote y Maracena, el IES Aricel y el IES Manuel de Falla. Tal y como indica Jorge Remacho, representante de Fampa Alhambra, en ambos centros se ha detectado una masificación tanto por aula como global de todo el instituto, que no solo deja clases «más pequeñas y repletas de alumnos», sino también instalaciones comunes –laboratorios, patios, pasillos...– con un exceso de niños «muy por encima» de lo permitido. Según sus cálculos, hay «1.000 niños en unos centros con capacidad para 400» y que el 70% de las aulas superan la ratio legal. Desde Educación, por su parte, reconocen que estos centros están «al límite de su capacidad», es decir, que hay falta de espacio, pero que en ambas localidades está planificada la construcción de nuevos institutos, aunque no señalan fecha para su implantación. A pesar todo ello, el delegado de Educación, Antonio Castillo, afirma que Granada cuenta este año con menos alumnos y más profesores, y en las zonas rurales han puesto un profesor más de apoyo, además de haber ampliado las horas de refuerzo en todos los centros. Asimismo, explicó que se ha seguido la misma programación que había en 2011, por lo que la ratio está dentro de la legalidad y no se excede.

Los convocantes de la movilización del próximo viernes rechazan, por su parte, los «criterios antipedagógicos» por los que se han suprimido y agrupado unidades en las centros rurales. Asimismo, exigen que se aumenten los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y monitores, así como la recuperación y ampliación de las inversiones en infraestructuras de los centros.