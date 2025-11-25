Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

Nuevo accidente grave en la provincia de Granada. Dos personas han quedado atrapadas tras la colisión entre dos camiones en la carretera GR-4402 en ... Huétor Tájar. El accidente ha tenido lugar a las 10.15 horas de este martes en esta vía que une el municipio hueteño con La Fábrica, a la altura de la estación.

El servicio de emergencias 112 ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del 061. Estos han requerido la presencia de bomberos al constatar que había dos personas atrapadas, los conductores de ambos vehículos, tras esta colisión. Desde Bomberos de Loja, perteneciente al Consorcio Provincial, se han desplazado dos camiones con seis efectivos.

También se ha movilizado el helicóptero medicalizado del 061 requerido por Bomberos de Loja, tras lograr excarcelar a los heridos de ambos vehículos.

Este lunes en otra carretera comarcal, la A-308 en Darro, murió un matrimonio septuagenario en otro accidente con un camión involucrado tras una colisión frontal.