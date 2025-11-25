Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Accidente entre dos camiones en la GR-4402 en Huétor Tájar. Ideal

Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

El accidente ha tenido lugar a las 10.15 horas de este martes en esta vía que une el municipio hueteño con La Fábrica, a la altura de la estación

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:39

Comenta

Nuevo accidente grave en la provincia de Granada. Dos personas han quedado atrapadas tras la colisión entre dos camiones en la carretera GR-4402 en ... Huétor Tájar. El accidente ha tenido lugar a las 10.15 horas de este martes en esta vía que une el municipio hueteño con La Fábrica, a la altura de la estación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

