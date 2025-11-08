Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños

Los granadinos Antonio Sillero, conocido como 'Patavino el fontanero' por la empresa en la que trabaja, y Jorge García, ambos vecinos de Huétor Tájar, han ... viajado a Marruecos para participar junto a otros compañeros de toda España en un recorrido deportivo y solidario por aquel país en el que han repartido todo tipo de ayuda entre los más necesitados: material escolar, juguetes, medicinas y ropa.

'Patavino el fontanero' y Jorge García han recorrido parte de Marruecos a bordo de un todoterreno, y han contado en este proyecto solidario con la colaboración del Ayuntamiento de Huétor Tájar, que ha donado juguetes y caramelos, entre otro material, para repartirlos entre los niños de Marruecos.

«Es un auténtico orgullo saber que nuestro pueblo y este Ayuntamiento han contribuido en esta bonita causa, y las sonrisas de los pequeños al recibir los juguetes y los caramelos nos emocionan mucho», ha señalado el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado.

El primer edil ha felicitado a Antonio Sillero y Jorge García «por este ejemplo de solidaridad que nos hace sentirnos profundamente orgullosos de ellos y de sus compañeros».