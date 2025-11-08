Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños

Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños

Antonio Sillero 'Patavino el fontanero' y Jorge García, vecinos de Huétor Tájar, han participado junto a otros compañeros de toda España en un recorrido deportivo y solidario en el que colabora también el Ayuntamiento de la localidad

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:00

Los granadinos Antonio Sillero, conocido como 'Patavino el fontanero' por la empresa en la que trabaja, y Jorge García, ambos vecinos de Huétor Tájar, han ... viajado a Marruecos para participar junto a otros compañeros de toda España en un recorrido deportivo y solidario por aquel país en el que han repartido todo tipo de ayuda entre los más necesitados: material escolar, juguetes, medicinas y ropa.

