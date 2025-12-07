A disposición judicial dos individuos por la tentativa de robo en una vivienda de Purchil

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos individuos de 28 y 45 años de edad, como presuntos autores de un delito de ... robo con fuerza en grado de tentativa en el interior de una vivienda de la localidad de Purchil – Vegas del Genil (Granada).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:00 horas de la noche del miércoles día 3 de diciembre, cuando dos individuos estaban intentando robar en el interior de una vivienda de la localidad, tras saltar al patio interior de la misma. Un guardia civil franco de servicio que andaba por la zona fue quien se percató de la presencia de estos en la casa y sus movimientos infundieron sus sospechas; por lo que, rápidamente, alertó a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil para solicitar la presencia de la patrulla en el lugar.

De inmediato, una patrulla del puesto de Albolote y otra de Fuente Vaqueros se personaron en la vivienda y, junto al agente fuera de servicio, accedieron a su interior. Los guardias civiles sorprendieron in fraganti a los dos individuos, que habían accedido al garaje intentando desmontar con un taladro una ventana interior que daba paso al resto de la casa. Además, la colaboración vecinal permitió controlar parte del perímetro de la vivienda ante una posible fuga de estos ladrones a patios colindantes.

Como consecuencia, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas, por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, las cuales fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe.

Con esta actuación se pone de manifiesto que la condición de guardia civil va más allá de la mera prestación del servicio y que los componentes de la institución están siempre dispuestos a intervenir para garantizar la seguridad ciudadana.