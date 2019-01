El discurso del Rey Gaspar en la cabalgata de Santa Fe (Granada) arruina la ilusión de los niños y causa malestar El encargado de encarnar al Rey Mago hizo referencia a los regalos de los padres, algo que está generando controversia en las redes sociales D.C. GRANADA Domingo, 6 enero 2019, 13:14

España entera se ha indignado con el discurso del Rey Baltasar en un pueblo de Guipúzkoa, ya que el encargado de dar vida al Mago deslizó que «los padres son los Reyes» ante una gran multitud de niños y mayores que acudieron a ver la cabalgata. En Granada ha ocurrido algo muy similar, y las redes sociales ya se están haciendo eco del vídeo del discurso del Rey Gaspar en Santa Fe, criticando que el Mago haya «arruinado la ilusión» de los pequeños que estaban presentes frente al balcón del Ayuntamiento.

El incidente tuvo lugar en la noche de ayer, sábado 5 de enero, al final de la Cabalgata de Reyes de Santa Fe, cuando sus tres Majestades pronunciaron unas palabras desde el balcón del Consistorio. Tal y como muestran las imágenes, el Rey Gaspar enuncia, al final de su discurso, las siguientes frases: «Todos sabemos quiénes eran los Reyes Magos. Los Reyes Magos eran tres, pero los que nos echaban los regalos eran dos. Una madre y un padre...». Justo cuando pronuncia esas últimas palabras, el encargado de sujetar el micrófono lo retira de la boca de Gaspar, cortando su discurso.

El Ayuntamiento se explica

El alcalde de Santa Fe, Manuel Gil, ha atendido al periódico IDEAL para explicar lo ocurrido, contando que «se ha generado cierta confusión con la utilización de las palabras». «En estos momentos no tengo conocimiento del revuelo causado en redes sociales, pero quiero aclarar que ayer se quedó en una anécdota. Entre el ruido y que las palabras no fueron muy claras, no se enteró demasiada gente», aclara el mandatario.

Del mismo modo, Manuel Gil ha explicado cómo es el proceso de selección de los Reyes Magos en Santa Fe, donde «suelen ser encarnados por gente con cierta trayectoria, vinculada a asociaciones y colectivos». En este sentido, el alcalde ha querido recalcar que el encargado de dar vida a Gaspar es «una persona muy válida, con mucho trabajo y libros escritos», del que «se malinterpretaron las palabras».

Todos hablan del Baltasar de Andoain...

¿Y qué hacemos con el español,muy español y mucho español del Gaspar que ha hecho algo exactamente igual en Santa Fe (Granada)? pic.twitter.com/xOfvzRDiBP — Alejandro Martín (@AlexAhoraVegas) January 6, 2019

De acuerdo con la página de Facebook del Ayuntamiento de Santa Fe, y tal y como ha confirmado el propio alcalde, el Rey Gaspar fue encarnado anoche por Antonio Funes, santaferino de adopción que ocupó la presidencia de la Asociación contra el Cáncer de Santa Fe durante varios años. Funes, cartero de profesión, ha escrito varios libros, entre los que destaca 'El cartero del desierto', inspirado en su vivencia particular durante la etapa del servicio militar en el entonces Sáhara español.