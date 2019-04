Diputación y ONCE darán a conocer las necesidades de las personas con discapacidad visual durante una semana de actividades Las jornadas 'Capaz de ser capaces' se celebran del 1 al 5 de abril y están dirigidas al personal de los servicios sociales comunitarios de la provincia R. I. GRANADA Lunes, 1 abril 2019, 13:25

Con motivo de la 'Semana de la ONCE', del 1 al 5 de abril, el área de Bienestar Social de la Diputación de Granada, en coordinación con la Dirección de la Zona de la ONCE de Granada, organiza una serie de conferencias por toda la provincia con el título 'Capaz de ser capaces' con el objetivo de dar a conocer las necesidades, tanto de las personas con discapacidad visual, como de las personas ciegas; y dar a conocer todos los recursos que la ONCE pone a disposición en la provincia de Granada.

Mediante una serie de programas, actividades, ayudas económicas y técnicas, entre otras, estas jornadas están dirigidas a todo el personal de los servicios sociales comunitarios de la provincia.

A la presentación de estas jornadas han asistido el presidente de la Diputación, José Entrena, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, el consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro y el director de la ONCE en Granada, Alberto Morilla.

El presidente de la Diputación ha señalado que «el papel que más valor de la organización, aparte de todos los servicios que presta, es su apuesta por la igualdad de oportunidades en la ciudadanía y su apuesta por la integración de la discapacidad en el mundo laboral». Además, ha añadido que «la mejor manera que tiene una persona de emanciparse, ser un ciudadano y una ciudadana libre es tener trabajo y por eso pongo tan en valor el papel que hace la ONCE integrando en el mundo laboral tantos cientos, tantos miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país».

Por su parte, Fermín Navarro, consejero Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de ONCE enfatiza la importancia que tiene dirigirse a profesionales como el profesorado de la Facultad de Ciencias del Deporte pero también al alumnado «porque son el futuro de los formadores que, con o sin discapacidad, deben de conocer las necesidades que tienen los afiliados a la hora de hacer deporte».

Los servicios sociales especializados de la ONCE realizan labores como atención temprana, atención educativa, apoyo psicosocial, rehabilitación integral, servicio de apoyo al empleo, tiflotecnología, servicio bibliográfico, voluntariados, fomento de la cultura, el ocio y el deporte, así como otros servicios complementarios.

La programación de actividades durante la semana será la siguiente:

Lunes 1 de abril, a las 11:00 horas: Inauguración de la Semana de la ONCE, en la sede de la Diputación de Granada.

Martes 2 de abril, a las 11:00 horas: Presentación de la Jornada de Servicios Sociales con trabajadores sociales de Guadix, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadix.

Miércoles 3 de abril, a las 11:00 horas: Presentación de la Jornada de Servicios Sociales con trabajadores sociales de Baza, en el Convento de Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo de Baza.

Jueves 4 de abril, a las 11:00 horas: Presentación de la Jornada de Servicios Sociales con trabajadores sociales de Motril, en la Sala de Conferencias del Centro de Desarrollo turístico, en la carretera de la Celulosa (Puerto de Motril).

Viernes 5 de abril, a las 11:00 horas: Presentación de la Jornada de Servicios sociales con trabajadores sociales de la zona del Poniente Granadino, en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar.