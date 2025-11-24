Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha destacado el avance que supone este programa.

Diputación instalará sensores en domicilios de mayores para reforzar su seguridad y combatir la soledad no deseada

Es una de los proyectos nuevos que contemplan los presupuestos de la institución para 2026 que han sido aprobados de manera provisional en el pleno celebrado esta mañana cumpliendo los plazos para su entrada en vigor el 01 de enero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:02

La Diputación Provincial de Granada ha aprobado de manera provisional el presupuesto para 2026, paso imprescindible para que pueda entrar en vigor el próximo 1 ... de enero, y que incluirá programas inéditos para mejorar la vida de los granadinos. Entre ellos, destaca la apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías dirigidas a mejorar la vida de las personas mayores de la provincia con la instalación de sensores y dispositivos tecnológicos en domicilios de quienes sufren soledad no deseada, con el fin de aumentar su seguridad, mejorar la atención y facilitar que puedan permanecer en sus hogares con tranquilidad. Estas actuaciones, que se impulsarán a través de la Delegación de Bienestar Social, cuentan con un presupuesto final de 730.000 euros.

