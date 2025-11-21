Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación destina más de 15.500 euros para la remodelación del gimnasio municipal de Juviles

La actuación se ha ejecutado en el marco del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024

Ideal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:45

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de Juviles, donde ha mantenido un encuentro con su alcaldesa, María Lourdes ... Molina, para ver la finalización de la remodelación del gimnasio municipal, un proyecto ejecutado en el marco del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024, con una inversión total de 16.354 euros, de los que la institución provincial ha aportado 15.537,10 euros y el Ayuntamiento de Juviles, 817,74 euros.

