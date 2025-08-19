Diputación colabora con La Peza en el homenaje a sus héroes en la XV recreación del 'Alcalde Carbonero' El acto, que cumple 15 años, conmemora la gesta de la Guerra de la Independencia y se celebrará el próximo 23 de agosto del 2025 en el municipio

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al alcalde de La Peza, Álvaro Huertas Santiago, ha presentado en el Palacio de los Condes de Gabia la XV edición de la Recreación Histórica del 'alcalde Carbonero', que se celebrará el próximo 23 de agosto en el municipio de La Peza.

La recreación, que cumple 15 años, recuerda la gesta de la Guerra de la Independencia, cuando los vecinos de La Peza, guiados por su alcalde y con un cañón de madera, se enfrentaron al ejército napoleónico que quería saquear la comarca de Guadix.

El evento, que desde 2010 reúne a vecinos, veraneantes y visitantes, se ha convertido en una tradición que combina historia, emoción y memoria colectiva, rindiendo homenaje a quienes dieron su vida por la libertad. Uno de los episodios más recordados es la explosión del cañón de madera, escena narrada por Pedro Antonio de Alarcón en sus Historietas Nacionales.

La diputada Pilar Caracuel ha subrayado que esta celebración «es un ejemplo de cómo la cultura popular se mantiene viva gracias al compromiso de un pueblo con su historia».

Además, la titular de Cultura ha añadido que «es un motor económico que impulsa la actividad turística, genera oportunidades para los comercios locales y contribuye al desarrollo de La Peza y su entorno».

Por su parte, el alcalde Álvaro Huertas ha destacado que «la recreación del alcalde Carbonero no solo preserva nuestras raíces, sino que también se ha consolidado como un atractivo turístico y cultural de primer nivel en la provincia de Granada».

La representación contará con la participación de los vecinos y visitantes de la localidad, además de la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.

La Diputación y el ayuntamiento de La Peza invitan a todos los granadinos y visitantes a disfrutar de esta fiesta singular que celebra la valentía de un pueblo y que, tras quince años de historia, sigue siendo un referente cultural en la provincia.