Francis Rodríguez ha destacado «este nuevo sistema supone un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, solidaria y sostenible en toda la provincia».

Diputación avanza en la puesta en marcha del Servicio Provincial de Recogida de Residuos

La jornada informativa ha reunido a alcaldes y concejales de 144 municipios de la provincia

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:09

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha presidido la jornada ... informativa de la situación actual del Servicio Provincial de Recogida de Residuos Municipales, en la que se han explicado los pasos a seguir en la adhesión al nuevo sistema, que busca mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la cooperación intermunicipal en la gestión de residuos. El encuentro ha reunido a alcaldes y concejales de 144 municipios de la provincia.

