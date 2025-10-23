Diez empresas granadinas dan un salto digital con el primer programa de alto rendimiento del Nodo Tecnológico La primera edición del CARE proporciona a los negocios mentorías individuales y soluciones digitales de aplicación directa

Diez empresas de Granada han completado con éxito el primer Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE) del Nodo Tecnológico, un programa pionero impulsado por la Consejería de Empleo y la Agencia Digital de Andalucía (ADA). Especializado en inteligencia artificial y transformación digital, el Nodo ha acompañado a las firmas participantes en un itinerario intensivo de formación y mentorización diseñado para reforzar su competitividad, acelerar su digitalización y prepararlas para afrontar con mayor solidez los desafíos del mercado actual.

El acto de clausura ha contado con la presencia del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Javier Martín Cañizares, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas: «este programa demuestra que cuando unimos formación especializada, acompañamiento personalizado y vocación de mejora continua, logramos transformar la realidad de nuestras pymes y autónomos», ha afirmado.

El programa CARE se distingue por su enfoque flexible y adaptado a las necesidades reales de las empresas participantes. A lo largo de las últimas semanas, éstas han accedido a talleres especializados, sesiones grupales y mentorías individuales, lo que les ha permitido detectar áreas de mejora, adquirir nuevas competencias y aplicar directamente soluciones digitales en sus negocios.

Finalizada esta etapa, las empresas pueden continuar su proceso de transformación mediante itinerarios voluntarios personalizados, enfocados en áreas estratégicas según sus objetivos y necesidades específicas.

El CARE forma parte de las actividades impulsadas por el Nodo Tecnológico de Granada, un espacio promovido por la ADA y la Consejería de Empleo, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria. Ubicado en el Centro FPE Cartuja y financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), su misión es fomentar la innovación, la capacitación digital y el desarrollo tecnológico en la provincia.

Desde su puesta en marcha, el Nodo ofrece programas de formación para desempleados en áreas tecnológicas de alta demanda, espacios de incubación para jóvenes emprendedores digitales y actividades centradas en el impulso de la competitividad empresarial.

«Queremos que Granada sea sinónimo de talento digital, de la innovación y las oportunidades. Iniciativas como el CARE nos acercan a ese objetivo, convirtiendo la transformación digital en una verdadera palanca de desarrollo económico y social», ha añadido el delegado territorial.

La finalización de este primer programa supone un nuevo paso hacia la consolidación del Nodo Tecnológico de Granada como referente en la transformación digital en Andalucía, ofreciendo respuestas concretas a las necesidades tanto del tejido empresarial como del talento emergente.