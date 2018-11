«Está destrozado y es un peligro»: el vídeo viral de un padre denunciando la precaria situación del colegio de Graena (Granada) 09:13 Captura del vídeo de Alejandro Herrero. El edificio, que tiene más de cuatro décadas, se encuentra repleto de escombros, suciedad y falta de mantenimiento ÁLVARO LÓPEZ Viernes, 2 noviembre 2018, 12:38

Un vecino de Graena (Granada) ha denunciado las «pésimas condiciones» que padecen la treintena de alumnos del colegio de Primaria Federico García Lorca dela lccalidad, en plena comarca de Guadix. En ese centro escolar la situación de las instalaciones dista poco del abandono. Así lo refleja Alejandro Herrero, padre de una de las alumnas, a través de Facebook con un vídeo que se ha viralizado por la dureza de lo que se ve en las imágenes. En ellas se puede apreciar el lamentable estado en que se encuentra el recinto que lleva educando a los niños de la zona desde hace más de cuatro décadas.

Herrero, en declaraciones a Ideal, asegura que lo único que piden él y otros padres es «un colegio digno ya». Para ello, solicitan que se lleven a cabo tareas de mantenimiento que pasen por la limpieza, el desescombrado y el derrumbe de un edificio que está en el patio y que tiene peligro de colapsar hasta el punto que está vallado de un modo que no parece cumplir la normativa.

Además, entre las malas condiciones en las que está el colegio, sucede que «los niños se llenan de mierda en los baños«. El motivo es que los servicios del centro carecen de bote sifónico lo que impide que el olor a heces y orina se depuren. No es lo único que afecta directamente a la limpieza pues en el patio del colegio se encuentra suciedad en casi cualquier rincón.

Para Herrero la situación del colegio es «una vergüenza«. »Llevan años prometiéndonos que iban a hacer algo y nunca arreglan nada mientras el colegio se sigue cayendo«. Este padre no escatima en detalles a la hora de denunciar que hay hierros con los que los niños se pueden pinchar, que el suelo se levanta o que hay excrementos de animales en el propio patio.

«El techo está en ruinas y al colegio se puede entrar en cualquier momento porque no tiene ningún tipo de seguridad, las ventanas están abiertas». De hecho, para ilustrarlo, este vecino de Graena asegura que un familiar suyo sufrió quemaduras cuando era niño al acceder al centro escolar sin supervisión y hacer uso de unos botes de alcohol que estaban dispuestos en una de las aulas.

«Ya se han puesto en contacto conmigo algunos políticos como Pepe Entrena (presidente de la Diputación de Granada) después de ver el vídeo» explica el hombre. No obstante, a su juicio, si no se arregla nada es en parte porque hay intereses políticos: «Cuando hemos intentado luchar todos juntos, algunos padres que son afines al PSOE, no quieren hablar más de la cuenta». Pues tiene claro que parte del problema viene de que existe otro centro escolar en el municipio de Baños, muy cerca de Graena, que está en buenas condiciones y al que van «los hijos de» sostiene Herrero en referencia a aquellos menores cuyos padres cuentan con una mejor situación socio-económica.

«Este colegio lo están dejando para que estén aquí los que menos tienen» explica el padre al tiempo que lamenta «que no pueden estar dividiendo a los niños porque tienen que aprender a crecer en la diversidad, porque para eso está también el colegio». Además, a su juicio, el problema no pasa por otro colegio nuevo, «porque Graena no lo necesita ahora mismo».