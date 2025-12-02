Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Desmantelan tres puntos de venta de droga e incautan estupefacientes y tres machetes en Baza

Los presuntos autores son tres varones y tres mujeres de entre 21 y 54 años

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:18

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a tres varones y tres mujeres de entre 21 y 54 años, como ... presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber registrado tres domicilios en los que se hallaron 57 dosis de cocaína, 41 dosis de heroína, 41 pastillas de MDMA, 110 gramos de cogollos de marihuana y 3 kilogramos de sustancia para adulterar la droga, junto con más de 4.700 euros y 3 machetes de grandes dimensiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  3. 3 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  7. 7 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  8. 8 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  9. 9

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  10. 10 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Desmantelan tres puntos de venta de droga e incautan estupefacientes y tres machetes en Baza

Desmantelan tres puntos de venta de droga e incautan estupefacientes y tres machetes en Baza