«He dejado mil y pico euros fiados y ahora dependo de la buena voluntad» Datáfono fuera de servicio en un restaurante. / RAMÓN L. PÉREZ Una avería en la red de cable de teléfono e Internet afecta a negocios y al servicio de teleasistencia en Víznar ÁNGELA MORÁN VÍZNAR Viernes, 21 diciembre 2018, 01:33

El pueblo de Víznar lleva toda la semana sufriendo apagones en la red de telefonía. Fallos en el sistema que comenzaron el lunes de manera intermitente pero que ayer se extendieron durante todo el día. Una caída que ha afectado a la red cableada que ofrece las comunicaciones de teléfono y el acceso al servicio de Internet. El cese del suministro ha trastocado a hosteleros, a una farmacia, a un banco y a numerosos particulares que disponen de algún servicio cableado.

«Hace unos días se calló la red durante unas horas pero hoy llevamos todo el día sin servicio», contó ayer a este periódico Blas Espigares, regente de uno de los restaurantes de la localidad.

Una interrupción que ha ocasionado que el hostelero tenga que dejar en manos de la buena fe de los clientes la recaudación de más de mil euros de caja de un servicio de comidas navideñas. «Los comensales se pensaban que les estaba mintiendo pero realmente se ha caído el sistema y no funcionan los datáfonos, ahora sólo me queda confiar en la buena voluntad », explicó Espigares y añadió: «Un grupo de chicos ha tenido que bajar a Granada para sacar dinero y volver al pueblo».

Además de las posibles pérdidas que el restaurante sufrió ayer, se suma la incertidumbre ante la tramitación de las reservas. «Gestionamos las reservas de comidas y cenas de Navidad por la web y ahora es imposible», añadía el camarero. Un infortunio que pudieron solucionar, por lo menos en parte, desviando las llamadas del fijo al teléfono móvil. «Sólo he conseguido cabrearme porque no me han dado ninguna respuesta ni duración de incidencia, sólo me comentan que los días que no tenga servicio no me los cobrarán», dice.

Sin el 'botón rojo'

La caída de la red no sólo afecta a los datáfonos. La única farmacia de Víznar no pudo dispensar medicamentos con receta. «No podemos validar las recetas físicas y no podemos comprobar las digitales», declaró una de las boticarias. Además, se trata de un pueblo en el que gran parte de la población es anciana y depende de el 'botón rojo' o 'botón de emergencias' para comunicarse con los médicos, un aparato que al pulsarlo les conecta directamente y de forma inmediata con el servicio de emergencias. La caída del sistema les deja en un limbo de silencio.

Fueron varios los paisanos que comentaron: «No me funciona el ADSL. Llevamos toda la semana fatal». Incluso, el único cajero de Víznar, mostraba el siguiente mensaje en su pantalla: 'Lamentamos no poder atenderle en estos momentos'.

Además de Víznar, dónde ayer estuvo el epicentro del problema, Alfacar también se vio afectado. Varios vecinos de la localidad sufrieron problemas intermitentes durante la tarde en la red de telefonía fija. «Llamamos y se escucha el tono pero al otro lado no suena el teléfono», contó una de las vecinas del municipio vecino.

La compañía que gestiona la red en estos pueblos informó ayer a IDEAL que se trata de «una incidencia en tema de datos». Una caída, dicen, que sólo ha afectado a una parte de la localidad y que durante la noche estaría solucionado.