Darro recibirá 57.000 euros de Diputación para convertir la Casa de la Cultura en consultorio

El Ayuntamiento de Darro recibirá una subvención de 57.000 euros de la Diputación de Granada para habilitar la Casa de la Cultura y convertirla ... en consultorio médico. El objetivo es que la atención sanitaria no se vea interrumpida en más ocasiones en el pueblo por las filtraciones y humedades que hay en las consultas procedentes del piso superior, okupado desde hace más de un año.

Desde el Área Sanitaria Distrito Norte aseguran que ya ha comenzado el proyecto para adaptar estas instalaciones y que se prevé que estén listas, aproximadamente, en seis meses.

La Casa de la Cultura de Darro se ha usado tradicionalmente como espacio en el que se celebraban las actuaciones de los niños del colegio de primaria y para clases de baile. El alcalde, Manuel Blas Gómez (PP), asegura que las actividades de este espacio se mantendrán con normalidad en una nave de propiedad municipal para que los vecinos no se vean perjudicados.

Fue el propio regidor quien propuso esta solución hace dos meses, cuando el centro de salud tuvo que cerrar por goteras, y explicó que el Ayuntamiento ejecutaría todas las obras necesarias para su nueva función. En el último año, la atención sanitaria ha tenido que ser trasladada en hasta ocho ocasiones por este motivo. Las citas se pasaron a Purullena, localidad vecina situada a doce kilómetros del municipio. No obstante, esta no es la única solución que ha barajado el consistorio en este tiempo. El primer edil tanteó la posibilidad de contar con módulos portátiles donde poder pasar consulta, pero esta opción se desechó porque tardaría alrededor de un año en estar operativa.

El Ayuntamiento de Darro se ha encargado de subsanar en distintas ocasiones las goteras que afectaban a la consulta de enfermería, que provocaron desprendimientos en el techo de las dependencias en octubre de 2024 e incluso causaron una infección pulmonar a las trabajadoras por la humedad, que tuvieron que ser tratadas con antibióticos.

Origen de los hechos

El piso de arriba del centro de salud de Darro fue okupado en agosto de 2024. Los hechos ocurrieron cuando trabajadores y vecinos se concentraron en la localidad en repulsa a la agresión que había sufrido uno de sus sanitarios.

La parte superior del centro de salud de Darro cuenta con unas dependencias que anteriormente se habían utilizado para hospedar a los sanitarios, en el caso de que su jornada laboral se extendiera. Las instalaciones también habían funcionado como escuela de mayores y el objetivo del alcalde era ampliar el consultorio con este planta. Tanto la parte superior como la inferior son de propiedad municipal, razón por la que el Ayuntamiento presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil tras la okupación.

La sentencia del juicio –a la que tuvo acceso este periódico– establecía que los 'inquilinos' debían pagar 480 euros por haber cometido un delito leve de usurpación y restituir el bien y que el Ayuntamiento tenía que buscar una casa a la familia. El equipo de gobierno recurrió a dicha sentencia.