Un conductor despistado circula en sentido contrario por la A-92 en Granada hasta ser interceptado por al Guardia Civil El cerco policial ha permitido frenarlo y poco después el conductor ha reconocido haber cometido un error a la hora de tomar el vial JOSÉ RAMÓN VILLALBA Viernes, 4 octubre 2019, 17:36

La Guardia Civil de Tráfico ha interceptado una furgoneta que circulaba en sentido contrario por la A-92 Norte, concretamente en el kilómetro 54 en el término municipal de Baza. Este conductor no ha generado ningún accidente durante el corto trayecto recorrido en dirección contraria en la autovía, según ha informado la Guardia Civil que aún no había determinado los kilómetros exactos que había circulado la furgoneta por la A-92 entre Baza y Cúllar.

Varios conductores avisaron al servicio de emergencias del 112 de la presencia de una furgoneta en la A-92N que circulaba en dirección contraria poniendo en grave peligro la integridad de los conductores con los que se pudo cruzar en su trayecto. La Guardia Civil de Tráfico activó un dispositivo para interceptar a este individuo. El cerco policial ha permitido frenarlo y poco después el conductor ha reconocido haber cometido un error a la hora de tomar el vial equivocado en un acceso a la autovía que es un cambio de sentido.

Los hechos han sucedido sobre las 15.05 horas y no ha hecho falta asistencia sanitaria para atender a este conductor. Él mismo ha manifestado haber sufrido un despiste. El tramo recorrido no supera los cinco kilómetros, aunque las fuentes de la Guardia Civil no han precisado la distancia exacta.