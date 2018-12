Un condenado por abusos trabaja con menores en el campo de tiro de Las Gabias Centro de Especializado de Alto Rendimiento en Las Gabias. / A. A. Padres de los tiradores júnior muestran su preocupación pero dicen estar tranquilos porque «hace mucho que no lo vemos por allí» CÉSAR GUISADO GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 22:00

Los pilares de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, a la que se conoce como RFEDETO, cimbrearon ayer después de conocerse que José Suárez Álvarez, de 75 años de edad y a quien en el CEAR de Las Gabias se le conoce como Pepe Suárez, continúa siendo el gerente del Centro de Alto Rendimiento Juan Carlos I pese a que antes de su contratación había aceptado una multa de catorce meses como autor de un delito de abusos sexuales continuados a una menor.

La situación se remonta al mes de marzo de 2017 y la desveló ayer el diario Marca, contando en sus páginas que este individuo fue denunciado en Oviedo, de donde es oriundo, cuando posó su mano sobre la rodilla de una chica de 16 años, subiéndola hasta el muslo y posteriormente a la zona de la ingle. Cuando la menor de edad se levantó de su asiento, José aprovechó para tocarle el trasero. No sólo sucedió una vez. Hubo una segunda y una tercera. Al lado de la joven viajaba su madre, que presenció los hechos y lo denunció.

Poco tiempo después, el presidente de la Federación Asturiana de Tiro Olímpico, Miguel Francés, ganaba las elecciones para la RFEDETO, una federación en bancarrota y abocada al concurso de acreedores al que más tarde accedió. Pese a que el reglamento impide presidir dos federaciones, ocupó este cargo, contratando a Pepe Suárez como gerente del CEAR de Las Gabias. Según explica el periódico deportivo en su información, la contratación de este señor incumple la Ley de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 13.5 advierte que 'será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual o acoso sexual'.

Esta redacción se puso en contacto con varios padres de tiradores menores de edad, que por competición frecuentan estas instalaciones para entrenar, si bien es cierto que, de un tiempo a esta parte, con poca frecuencia, debido a que desde que la RFEDETO pasó a la nueva gerencia el número de tiradas en Las Gabias ha menguado. «Sabemos quién es, pero hace mucho que no lo vemos por Las Gabias porque apenas hay ya concentraciones. De todas formas, siempre que nuestros hijos tiran dependen de la Federación Andaluza, así que trato con la gente de la Española no solemos tener», alude uno de los cuestionados, aseverando estar «tranquilo» al respecto de las informaciones aparecidas.

«Prudencia» en la FATO

La Federación Andaluza de Tiro Olímpico ha concentrado en Las Gabias a sus tiradores este año. Nicolás Tamargo es su presidente y conoció ayer la noticia «por la prensa». «Nuestra postura, la mía personal, es la de la prudencia porque son temas de mucha sensibilización social. Este hombre estaba aquí colaborando con el CEAR, así que venía esporádicamente», dice.

Al presidente de la FATO no le consta «que haya tenido contacto con los tiradores andaluces. Este año hemos tenido una concentración y no me consta que estuviera él», abunda. Valora lo sucedido como «un error que cometió hace un año y pico, lo reconoció y lo asumió», explica Tamargo, especificando que «en la Andaluza sí que pedimos que nuestros trabajadores cumplan con este requisito -apuntando al Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual- para trabajar en las escuelas andaluzas», reseña.

IDEAL también ha querido conocer la versión del señalado, de José Suárez Álvarez, pero su número de teléfono, el que utilizaba para enlazar con los medios de comunicación, se encuentra apagado. El que sí continúa operativo es el del presidente de la RFEDETO, Miguel Francés, aunque nadie lo descuelga. Sí ofreció declaraciones a Marca, en las que explica que este Certificado «no se le pidió» porque «lo conocemos desde hace años». «Este señor lleva 30 años organizando actividades en el Club Principado de Asturias y nunca hubo ningún problema. Desde que está en el CEAR todos están contentos y está funcionando mejor que nunca. Por primera vez en mucho tiempo se está automanteniendo», afirmó, poniendo en valía la mejora económica por encima del aseo cuando se trabaja con menores de edad. Desde el Consejo Superior de Deportes van a investigar lo sucedido.