Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nevada, municipio de 1.096 habitantes, ha registrado hoy una moción de censura contra la alcaldesa, María Dolores ... Pastor Manzano, con el objetivo de restablecer la normalidad institucional y garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.

La moción, firmada por la totalidad de los concejales socialistas, propone como candidato a la alcaldía a Rafael Guillermo López López (que iba en la lista del PSOE en el puesto número seis), teniente alcalde actual del municipio, según el documento presentado ante la Secretaría Municipal.

El nuevo alcalde, Rafael Guillermo López, próximo alcalde de Nevada.

La decisión la han adoptado los seis concejales del PSOE contra la alcaldesa del mismo partido tras más de ocho meses en los que la actual regidora «ha permanecido de baja sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno, ni instrucciones, ni coordinación, ni información, ni contacto sobre el día a día. Generando una situación de falta de liderazgo y parálisis institucional», dicen los ediles en un comunicado.

Durante este periodo, «se ha vendido la vivienda en la que residía la regidora en Nevada, se ha trasladado fuera del municipio y se ha dado de baja del padrón municipal, consolidando una evidente desvinculación personal, política y administrativa del municipio», cuentan los ediles.

Según cuentan los concejales del PSOE a ello se suma que, con anterioridad a su baja, «la alcaldesa había manifestado de forma clara y directa su intención de no presentarse a la reelección, lo que ha reforzado la percepción de un alejamiento progresivo de la realidad municipal y ha dejado al Ayuntamiento sin la presencia, coordinación y dirección política necesarias para su normal funcionamiento».

«Ante este vacío institucional, el equipo de gobierno ha trabajado con responsabilidad para sostener el día a día de la administración local, mantener los servicios y atender a la ciudadanía, aunque con la dificultad añadida de gestionar en un contexto permanente de accidentalidad», expresaron.