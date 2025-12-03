Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nevada, municipio de la Alpujarra granadina. Ideal

Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Los ediles socialistas han reaccionado ante la falta de la regidora «que ha vendido la casa y se ha ido del pueblo»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nevada, municipio de 1.096 habitantes, ha registrado hoy una moción de censura contra la alcaldesa, María Dolores ... Pastor Manzano, con el objetivo de restablecer la normalidad institucional y garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  6. 6 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  7. 7

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  8. 8 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  9. 9 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  10. 10 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»