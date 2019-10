Comienzan a derribar el tablero del puente de Órgiva para su reconstrucción Las obras en este tramo de la carretera autonómica A-348 cuentan con un plazo de ejecución estimado de cinco meses R. I. GRANADA Martes, 15 octubre 2019, 09:37

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado la demolición total del tablero del puente sobre el río Chico en Órgiva. Este derribo forma parte de las obras de emergencias que se iniciaron a finales del pasado mes de agosto, con un presupuesto de 524.775 euros, tras comprobar el estado de inminente ruina de la estructura y después de haber habilitado los desvíos provisionales del tráfico de una carretera, la A-348, que es la principal vía de comunicación a la Alpujarra granadina.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha realizado una inspección técnica de los trabajos en el punto kilométrico 16+150 de la carretera A-348, después de que ya visitara en junio este puente para comprobar in situ los daños sufridos en esta estructura. En julio de 2017 se llegó a aprobar un proyecto de mejora de la seguridad vial en este tramo de la A-348 pero, cuando estaba en fase de licitación, una inspección, realizada el pasado 6 de junio, determinó que el citado proyecto no solucionaba las graves patologías detectadas y era necesaria una actuación de emergencia. Dicha inspección desveló que la carbonatación del hormigón y la corrosión de las armaduras han evolucionado de forma exponencial, con lo que se preveía el colapso del mismo en caso de no reparación inmediata o mantenimiento de las cargas.

Las actuaciones, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de cinco meses, incluyen la demolición del tablero y viga; el recalce de pilas y estribos mediante micropilotes e inyecciones de cemento; la construcción de cargaderos para pilas y estribos; la fabricación y colocación de vigas; el armado y hormigonado de la losa, el extendido del hormigón bituminoso como capa de rodadura y su señalización.

Previamente, se acondicionó a finales de agosto un camino ya existente como desvío alternativo, aunque estaba limitado al tráfico pesado y vehículos de gran porte. Los vehículos de más de 13 metros de longitud (incluida la carga), más de 25 toneladas de masa en carga o más de cuatro metros de altura total (incluida la carga) no pueden circular por este trazado alternativo, por lo que no podrán atravesar Órgiva por la carretera A-348 hasta que no se reabra el puente.