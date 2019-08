La casa de Válor que caerá tras dos décadas de juicios El torreón que será derribado en Válor. / IDEAL La vivienda alpujarreña perderá su torreón y la segunda planta tras varios juicios, una situación que causa impotencia a su dueña Jueves, 8 agosto 2019, 01:15

«A mis 69 años, yo ya tengo bastante con la muerte de mi marido, no tendría que estar viviendo esto. Me han echado a la calle, no hay derecho», asegura María Romero. Ella es propietaria de una pequeña casa en Válor. Una edificación que perderá su 'torreón' y su segunda planta después de que la Junta de Andalucía comenzara las labores de demolición ayer, poniendo fin a casi 21 años de litigios. Según explica, ella adquirió esa casa junto a su difunto marido hace 22 años, y decidieron remodelarla totalmente: «Era una casa antigua, por eso pudimos comprarla tan barato, y la tiramos entera. Ahí construimos esta y añadimos el torreón. Y desde entonces todo han sido problemas».

A raíz de esta reforma llegó el primer juicio, contra sus vecinos: «Cuando ya teníamos la obra acabada, los de la casa de al lado, que sólo vienen en verano, pusieron una denuncia por las vistas, decían que nuestra torre las tapaba». Un pleito que acabó con sentencia favorable para María: «Tuve que ir a juicio a Órgiva y allí me dieron la razón. Yo no tengo estudios, y pensé que con eso se había acabado, pero no».

Sin embargo, lejos de acabar con la disputa, sus vecinos continuaron. «Informaron a la Junta. Alegaron que había irregularidades en nuestra casa. Y en 2003, la Consejería de Fomento decidió que tenía que tirar parte de mi casa. Dijeron que había exceso de volumen de obra en el torreón y en la segunda planta, y había que tirar esa parte», explica. Ante esto, ella y su abogado recurrieron la resolución ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, comenzando un nuevo pleito.

«No puedo ni entrar en casa»

Tras no haber conseguido revertir la resolución por vía judicial, María asegura que entiende y acata el mandato del juez, pero ni ella ni su abogado comparten las formas en las que se va a realizar la obra: «Me han echado de casa, no me dejaron entrar para sacar mis cosas. Le dieron dos horas a mi sobrino y a mi vecina para que entraran a sacar las cosas imprescindibles», protesta

«Es verdad que al principio me negué, pero desde hace más de un mes he colaborado. Buscamos una empresa del pueblo, conocidos, para que hicieran los cambios. Es de confianza, así no tenía que meter extraños en casa. Además, era más barata», explica. Una alternativa que según relata, no fue permitida por la Junta de Andalucía, pues las obras se hubieran retrasado algo más de dos semanas: «Me obligan a hacerlo a su manera, y eso conlleva un dinero que no tengo».