La casa que perteneció al Duque de Sessa sobrevive en un pequeño pueblo de Granada Rafael Vílchez

La casa que perteneció al Duque de Sessa sobrevive en un pequeño pueblo de Granada

En un principio esta alta autoridad se estableció en Acequias, convirtiendo el pueblo en un campamento y presidio para proteger este y otros lugares durante la Rebelión de los Moriscos. Después estableció su base de operaciones en Órgiva para ejecutar sus acciones militares por todo el territorio

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:10

El pueblo de Acequias, perteneciente al municipio de Lecrín, junto a Talará, Mondújar, Béznar, Murchas y Chite, en la comarca del Valle de Lecrín, tiene ... mucha historia. Por ejemplo, en este tranquilo y pintoresco lugar el Duque de Sessa estableció su campamento militar en 1569 para proteger la zona durante la Rebelión de los Moriscos. Después se estableció en Órgiva como parte de la campaña militar contra los moriscos. En Acequias el Duque de Sessa tuvo una casa señorial provista de huerto y bastantes habitaciones, entre otras cosas. Esta vivienda, dividida ahora en varias partes, existe en buen estado de conservación. El Duque de Sessa transformó Acequias en un campamento y presidio con la finalidad de defender la zona del acoso continuo de los moriscos, según se menciona en el Libro de Apeo de la época. Acequias fue municipio independiente hasta 1967.

