El pueblo de Acequias, perteneciente al municipio de Lecrín, junto a Talará, Mondújar, Béznar, Murchas y Chite, en la comarca del Valle de Lecrín, tiene ... mucha historia. Por ejemplo, en este tranquilo y pintoresco lugar el Duque de Sessa estableció su campamento militar en 1569 para proteger la zona durante la Rebelión de los Moriscos. Después se estableció en Órgiva como parte de la campaña militar contra los moriscos. En Acequias el Duque de Sessa tuvo una casa señorial provista de huerto y bastantes habitaciones, entre otras cosas. Esta vivienda, dividida ahora en varias partes, existe en buen estado de conservación. El Duque de Sessa transformó Acequias en un campamento y presidio con la finalidad de defender la zona del acoso continuo de los moriscos, según se menciona en el Libro de Apeo de la época. Acequias fue municipio independiente hasta 1967.

El Duque de Sessa actuó bajo las órdenes de Don Juan de Austria. Esta ocupación militar fue un evento histórico importante para Acequias y el Valle de Lecrín. El título de Duque de Sessa fue concedido por Fernando el Católico en 1507 a Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, marcando el inicio de una línea nobiliaria con orígenes en Nápoles. Este título pasó a la descendencia de la Casa de Córdoba, destacando figuras como su nieto y sucesor en la campaña de La Alpujarra. El Ducado de Sessa fue instituido en 1373 por la Reina Juana I de Nápoles. Fue otorgado por primera vez a un español en 1507 por Fernando el Católico al Gran Capitán, quien se convirtió en el primer Duque de Sessa.

Los Duques de Sessa también ostentaron otros títulos nobiliarios en el Reino de Nápoles, como Duque de Santangelo, Duque de Terranova, Duque de Andrea y Duque de Montalvo. La rama de la familia que heredó el Ducado de Sessa también se convirtió en Duque de Baena y Duque de Soma. El actual Duque de Sessa es primo hermano de la Condesa de Cabra y ostenta el título número XXI. Él se llama Gonzalo Barón y nació en Ciudad de México el 5 de febrero de 1948, hijo de Leopoldo Barón Osorio de Moscoso, nacido en 1920 y Cristina Gavito Jáuregui. En 2022 Acequias tenía 101 habitantes censados. Este pueblo con olivos centenarios, naranjos y limoneros, principalmente, se encuentra situado a 869 metros de altitud sobre el nivel del mar. Acequias está enmarcado entre el cauce del Río Torrente, el Barranco del Pleito y el Cerro Gordo.