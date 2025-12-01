Todas las carreteras y sus cunetas del Cinturón de Granada y su entorno que Diputación limpiará de basura

La Diputación de Granada llevará a cabo durante este mes de diciembre una amplia campaña de limpieza de basura y mantenimiento de cunetas en la ... red de carreteras provinciales del Área Metropolitana y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reforzar el drenaje ante episodios de lluvia y mantener en óptimas condiciones las vías más transitadas de la provincia. En total, se actuará sobre más de 200 kilómetros de carreteras que conectan Granada con municipios del entorno metropolitano, retirando vegetación, residuos y sedimentos que puedan dificultar la circulación o la evacuación de aguas.

El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha visitado el inicio de estas actuaciones y ha indicado que «esta actuación es esencial para garantizar unas carreteras seguras y en buen estado en uno de los espacios con mayor volumen de desplazamientos diarios de la provincia. La limpieza y el mantenimiento de cunetas son tareas fundamentales para prevenir riesgos, mejorar la visibilidad, asegurar un drenaje adecuado y evitar incidencias que puedan poner en peligro a los conductores, además de contribuir al cuidado del medio ambiente».

Además, Jiménez ha destacado que «hemos diseñado un calendario de intervención que permite actuar de forma ágil y eficaz, siempre con una señalización adecuada y procurando afectar lo menos posible al tráfico. La conservación de la red viaria provincial es una prioridad, y esta campaña demuestra la importancia de invertir de forma constante en mantener nuestras carreteras en las mejores condiciones».

Actuaciones

La intervención abarcará numerosas vías estratégicas del cinturón metropolitano, entre ellas las carreteras de la zona Norte y Sierra de la Alfaguara (GR-3101, GR-3102, GR-3103, GR-3107); las del entorno de Sierra Nevada y el Valle del Genil (GR-3200, GR-3201, GR-3202, GR-3209); las de la Periurbana Sur, Vegas y el entorno Armilla-Las Gabias-Santa Fe (GR-3301, GR-3303, GR-3304, GR-3305, GR-3306, GR-3308, GR-3311, GR-3313); y las del Área Metropolitana Oeste, que conectan municipios como Santa Fe, Atarfe, Peligros, Maracena o Albolote (GR-3401, GR-3403, GR-3404, GR-3405, GR-3406, GR-3417, GR-3418, GR-3419, GR-3421, GR-3422, GR-3424, GR-3425). Estas actuaciones se extenderán por todo el cinturón metropolitano, donde se concentra gran parte del tráfico diario de la provincia.

Se destaca que esta campaña responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial en las carreteras más utilizadas del Área Metropolitana y su entorno, prevenir incidencias durante episodios de lluvia mediante un drenaje eficiente, reducir riesgos de incendios por la acumulación de vegetación seca y optimizar el mantenimiento de la red provincial para prolongar su vida útil. Estas labores se integran en el plan anual de conservación viaria, centrado especialmente en las zonas con mayor densidad de población y movilidad.

Los trabajos se desarrollarán entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, mediante equipos especializados que actuarán de forma coordinada con los ayuntamientos metropolitanos para minimizar molestias al tráfico y garantizar en todo momento la señalización adecuada de las zonas de obra.