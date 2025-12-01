Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha señalado que «esta actuación es esencial para garantizar unas carreteras seguras«. Ideal

Todas las carreteras y sus cunetas del Cinturón de Granada y su entorno que Diputación limpiará de basura

Los trabajos se desarrollarán entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, mediante equipos especializados que actuarán de forma coordinada con los ayuntamientos para minimizar molestias al tráfico

Ideal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:29

Comenta

La Diputación de Granada llevará a cabo durante este mes de diciembre una amplia campaña de limpieza de basura y mantenimiento de cunetas en la ... red de carreteras provinciales del Área Metropolitana y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reforzar el drenaje ante episodios de lluvia y mantener en óptimas condiciones las vías más transitadas de la provincia. En total, se actuará sobre más de 200 kilómetros de carreteras que conectan Granada con municipios del entorno metropolitano, retirando vegetación, residuos y sedimentos que puedan dificultar la circulación o la evacuación de aguas.

