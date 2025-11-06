El carpintero granadino de las «cosas de calidad, caprichosas, raras y difíciles»

Julio Reyes Rodríguez, el carpintero de 55 años que siguió los pasos de su padre Julio (ya fallecido) y de su tío Miguel, se ha ... convertido en un excelente profesional que realiza importantes piezas de madera por encargo en Granada y otros lugares. Julio es de Restábal pero su taller lo tiene ubicado desde hace 22 años en Talará, cerca de la famosa y antiquísima Venta Natalio. Los ojos de un niño que miraban curiosos como su progenitor y su tío creaban estupendas piezas de madera con sus manos en la carpintería familiar de Restábal eran los del pequeño Julio Reyes.

Pues bien, los años fueron pasando y Julio Reyes al no para de aprender, se convirtió en un artista de la madera con mucha fama y mocho prestigio. Sus trabajos están garantizados. El taller de Julio Reyes posee una gran variedad máquinas eléctricas, para cortar, dar forma, calar, cepillar, lijar, taladrar, escuadrar, un centro mecanizado por ordenador… En Talará existen también dos carpinteros buenísimos con larga experiencia y mucha fama.

Julio Reyes comenzó a dar sus primeros pasos en la carpintería de su padre y de su tío, situada frente a la iglesia de Restábal. Sus primeros trabajos fueron dando lija a la madera. Entonces se trabajaba sin tanta maquinaria. Se usaban principalmente herramientas manuales, requiriendo más esfuerzo físico y destreza por parte de los artesanos. En la mayoría de las ocasiones la madera la obtenían de árboles que adquirían a agricultores en pleno campo. Después, los troncos se convertían en tablones. Julio Reyes utiliza varias clases de madera: pino, abeto, fresno, iroco… En su taller se elaboran muchísimos trabajos por encargo. En la comarca del Valle de Lecrín siempre tiene demanda de sus servicios. La gente siempre tiene encargos para él. Últimamente, Reyes y su operario italiano, han montado una cocina en Cómpeta. En el pasado mes de mayo también realizó trabajos en Ibiza. En el taller de Reyes se elaboran piezas de alta calidad mediante técnicas precisas y detalladas que se diferencian de la carpintería tradicional.

Según Julio Reyes «en mi carpintería se hacen cosas caprichosas y muy artísticas. Por muy raras y difíciles que sean las fabricamos. Hacemos proyectos personalizados que a menudo tienen un componente artístico y caprichoso. La mayoría de nuestros clientes son extranjeros que residen en el Valle de Lecrín y otras partes. Ellos adoran mucho los trabajos en madera. A un servidor trabajo no me falta. En la entrada de mi taller instalé como recuerdo la primera máquina cepilladora combinada que entró en esta zona adquirida por mi familia a plazos. Si no me equivoco es del año 1957. También diré que ahora, entre otras cosas, estoy haciendo unas andas más ligeras que las antiguas para que pesen menos que se estrenarán a principios de diciembre, en las fiestas patronales de Talará en honor a la Purísima Concepción. También hicimos hace mucho tiempo otros trabajos para las iglesias de Restábal, Los Guájares, Pitres o Trevélez», terminó diciendo.

El padre de Julio Reyes y su tío Miguel han colaborado mucho con la parroquia de Restábal, del siglo XVI. En 1965 el edificio religioso, consagrado a San Cristóbal y anteriormente a Santa María, sufrió un tremendo incendio. Todo el pueblo salió a sofocarlo pero no pudieron apagarlo. Eran las cuatro de la madrugada del día 2 de diciembre, cuando sin saber como, empezó a arder la iglesia. El retablo, el coro y el artesonado se cayeron a pedazos, las imágenes se desplomaron y se convirtieron en ceniza. Cuando llegaron los bomberos todo estaba perdido. Una Inmaculada y poco más que se encontraban en la sacristía sobrevivieron al incendio.

La iglesia se reinauguró el día 12 octubre de 1966. Miguel y su hermano Julio se encargaron de la carpintería: artesonado, bancos, puertas, ventanas... Muchos trabajos de envergadura no quisieron cobrarlos. Otras personas y religiosos donaron cuadros e imágenes. Colaboraron también muchos vecinos de Restábal, Padul, Lanjarón, Saleres, Melegís, Pinos del Valle... Don Andrés, párroco en Talará, se encargó de buscar una imagen de Santa Ana, copatrona de Restábal, hasta que el pueblo adquiriese una. Hace varios lustros don Enrique encargó una imagen a un escultor de Guadalajara y le envió la imagen de Santa Ana de Pinos del Valle para que la hiciera igual. La imagen prestada fue devuelta a Gójar cuando la iglesia de Restábal volvió a tener una propia.

Antiguamente existían más maestros carpinteros en los pueblos del Valle de Lecrín y otras zonas. La carpintería era un oficio fundamental para la autosuficiencia de los pueblos. Los carpinteros locales se encargaban de crear, reparar y mantener objetos de madera necesarios para las casas y la vida diaria. Los carpinteros de antes eran los encargados de fabricar sin tanta maquinaria como existe ahora, desde muebles, ventanas, puertas… hasta cajas mortuorias, que se necesitaban en el día a día y no se podían adquirir en fábricas. Después, con la llegada de la industrialización y la producción en masa, muchos de estos oficios artesanales se fueron perdiendo. Antes y también ahora el oficio de carpintero y ebanista se hereda de generación en generación en la mayoría de los casos. Algunas carpinterías son negocios familiares que han sabido modernizarse sin perder su esencia artesanal. Existen oficios que no se eligen, se llevan en la sangre. La carpintería de madera es uno de ellos.