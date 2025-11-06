Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julio Reyes Rodríguez, carpintero que nutre a los pueblos de Granada. Rafael Vílchez

El carpintero granadino de las «cosas de calidad, caprichosas, raras y difíciles»

Julio Reyes nació en Restábal hace 55 años y desde hace 22 años realiza trabajos artísticos con distintas clases de madera de alta calidad para dentro y fuera de Granada en su taller situado en Talará

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:52

Julio Reyes Rodríguez, el carpintero de 55 años que siguió los pasos de su padre Julio (ya fallecido) y de su tío Miguel, se ha ... convertido en un excelente profesional que realiza importantes piezas de madera por encargo en Granada y otros lugares. Julio es de Restábal pero su taller lo tiene ubicado desde hace 22 años en Talará, cerca de la famosa y antiquísima Venta Natalio. Los ojos de un niño que miraban curiosos como su progenitor y su tío creaban estupendas piezas de madera con sus manos en la carpintería familiar de Restábal eran los del pequeño Julio Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

